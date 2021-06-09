حفلات و افراح و اعياد ميلاد و حنن اعمل مناسبتك معانا كل حاجة بسعر يناسبك ال

(للاستثمار)
|لو عندك اي مناسبة و مش عاوز تشيل هم كلمنا 01273228360 من اول المكان و الديكور و ال دي جي و اي حاجات تانية إضافية هالاقيها عندي تصوير صور تصوير فيديو ساحر كلاون رسم وشوش ماسكات ديزني ماسكات عملاقة زي الباندا و غيرها تحضير الكراسي و الترابيزات و ليزر و حاجات تانية كتييير زي نافورات الشكولاتة و ماكينات غزل بنات و فشار . كل دا عندنا من غير ما تدفع فلوس كتير شغل علي اعلي مستوي عملنا حفلات اكتر من 2000 حفلة تواصل 01273228360 واتس أو اتصال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مارينا
|التليفون:
|01273228360
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|العنوان:
|سيدي بشر- سيدي بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100052
20,000 جنيه