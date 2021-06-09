حفلات و افراح و اعياد ميلاد و حنن اعمل مناسبتك معانا كل حاجة بسعر يناسبك ال

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تفاصيل الإعلان
لو عندك اي مناسبة و مش عاوز تشيل هم كلمنا 01273228360 من اول المكان و الديكور و ال دي جي و اي حاجات تانية إضافية هالاقيها عندي تصوير صور تصوير فيديو ساحر كلاون رسم وشوش ماسكات ديزني ماسكات عملاقة زي الباندا و غيرها تحضير الكراسي و الترابيزات و ليزر و حاجات تانية كتييير زي نافورات الشكولاتة و ماكينات غزل بنات و فشار . كل دا عندنا من غير ما تدفع فلوس كتير شغل علي اعلي مستوي عملنا حفلات اكتر من 2000 حفلة تواصل 01273228360 واتس أو اتصال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مارينا
التليفون: 01273228360

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سيدي بشر- سيدي بشر
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/7/2021
رقم الإعلان: 2100052
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صورة الاعلان: تنظيم حفلات ومؤتمرات بفيلا الاسكندريه فرح كامل - في الإسكندرية مصر

تنظيم حفلات ومؤتمرات بفيلا الاسكندريه فرح كامل

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

تنظيم حفلات الزفاف والخطوبه واعياد الميلاد اسعار مناسبه للجميع بفلل الإسكندرية والقاهرة ديكورات على .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

20,000 جنيه

9/6/2021
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