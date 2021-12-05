حفـار كـاتيـنة ( اطـارات كـاوتش ) الممـيـزات : أداء قـوي ومـوثـوق - تـوفـير الـوقـود مجهـز بجهـاز المشـي المعـزز سـرعة فـي النقـل والتنـقـل تابعنا على تويتر : أو علي مدونتنا : / او موقعنا : تواصل معنا : 002-01013333481 047-3107078 العنوان : القاهره - دائري المعادي - وان قطامية برج 0120 الدور السادس كفر الشيخ : تقسيم المحافظه الجديد برج الجوهري