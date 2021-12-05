(للبيع)
|حفـار كـاتيـنة ( اطـارات كـاوتش ) الممـيـزات : أداء قـوي ومـوثـوق - تـوفـير الـوقـود مجهـز بجهـاز المشـي المعـزز سـرعة فـي النقـل والتنـقـل تابعنا على تويتر : أو علي مدونتنا : / او موقعنا : تواصل معنا : 002-01013333481 047-3107078 العنوان : القاهره - دائري المعادي - وان قطامية برج 0120 الدور السادس كفر الشيخ : تقسيم المحافظه الجديد برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فابو
|التليفون:
|01093093509
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|العنوان:
|القاهره- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114907
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21,000 جنيه
23,000 جنيه
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