(للبيع)
|حفار ( FP220 ) يستخدم في حفر الخنادق وعمليات القطع للمواد الضخمه ورفع المواد الثقيله تتميز المعده بزيادة الكفاءه التشغيليه بنسبه تصل الي 45% ونسبة توفير في استهلاك الوقود تصل الي 20% مواصفات المعدة مميزه جدا :: - القوه المقدره : 112/1950 kW/rpm - الوزن التشغيلي : 21800 kg - سرعة الدوران : 11 r/min - قدرة الدلو : 0.96 m³ - الإزاحة : L 5.9 تابعونا على تويتر : تواصل معنا : 002-01013333481 047-3107078 #لسنا_وحيدون_ولاكننا_دائما_الأفضل 🔥 #مع_فابو_انت_في_امان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فابو
|التليفون:
|01093093509
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|العنوان:
|كفر الشيخ- كفر الشيخ
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117472
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1 جنيه
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