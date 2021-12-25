حفار ( FP220 ) يستخدم في حفر الخنادق وعمليات القطع للمواد الضخمه ورفع المواد الثقيله تتميز المعده بزيادة الكفاءه التشغيليه بنسبه تصل الي 45% ونسبة توفير في استهلاك الوقود تصل الي 20% مواصفات المعدة مميزه جدا :: - القوه المقدره : 112/1950 kW/rpm - الوزن التشغيلي : 21800 kg - سرعة الدوران : 11 r/min - قدرة الدلو : 0.96 m³ - الإزاحة : L 5.9 تابعونا على تويتر : تواصل معنا : 002-01013333481 047-3107078 #لسنا_وحيدون_ولاكننا_دائما_الأفضل 🔥 #مع_فابو_انت_في_امان