(For Sale)
|بشري ساره لكل أهالي زاويه الكرادسه تعلن حضانة الزهور عن افتتاح فرعها و استقبال العام الدراسي الجديد سوف يتم تدريس : عربي حساب انجليزي تحفيظ قران كريم جميع الاعمار تقديم الخدمات التعليميه و التربويه بجودة عاليه سارع بالتسجيل من خلال مقر الحضانه العنوان : قرية زاوية الكرادسه شارع جامع الشيخ عمار منزل الأستاذ أحمد حسن عبد القادر
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الزهور
|Telephone:
|(+20)01023468269
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|االفيوم- Al Fayyum
Fayyum - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|9/5/2023
|Ad Number:
|2186042
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2,000 Riyal
3,000 Riyal
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1,000 Pound
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2,000 Riyal
100 Pound
5,500 Riyal
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