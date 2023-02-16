حضانة الزهور

(For Sale)

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Egypt (Fayyum) [ Change location ]

Ad Information
بشري ساره لكل أهالي زاويه الكرادسه تعلن حضانة الزهور عن افتتاح فرعها و استقبال العام الدراسي الجديد سوف يتم تدريس : عربي حساب انجليزي تحفيظ قران كريم جميع الاعمار تقديم الخدمات التعليميه و التربويه بجودة عاليه سارع بالتسجيل من خلال مقر الحضانه العنوان : قرية زاوية الكرادسه شارع جامع الشيخ عمار منزل الأستاذ أحمد حسن عبد القادر
Contact The Advertiser:
Contact Name: الزهور
Telephone: (+20)01023468269

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Location: االفيوم- Al Fayyum
Fayyum -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 9/5/2023
Ad Number: 2186042
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Price
Posting Date
Ad Photo: عاجل مطلوب للعمل من المنزل مدخل بيانات خبرة في مجال التسويق العقاري الإلكتروني

عاجل مطلوب للعمل من المنزل مدخل بيانات خبرة في مجال التسويق العقاري الإلكتروني

(Job Opportunity)

PREMIUM LISTING
مطلوب للعمل من المنزل بدوام جزئي، مدخل بيانات له خبرة في مجال التسويق العقاري الإلكتروني، والتعليق ا.
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

Call

16/2/2023
Ad Photo: مطلوب مطور ومصمم تطبيقات IOS خبرة من المنزل

مطلوب مطور ومصمم تطبيقات IOS خبرة من المنزل

(Job Opportunity)

PREMIUM LISTING
مطلوب للعمل عن بعد مطور تطبيقات ايفون IOS خبرة. يفضل من سكان الاسكندرية رجاء الاتصال او ارسال رسالة.
Location:

Alexandira - Egypt

Call

16/2/2023
Ad Photo: مطلوب فني انظمة صوتية وكاميرات

مطلوب فني انظمة صوتية وكاميرات

(Job Opportunity)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية فني خبرة بالأنظمة الصوتية وكاميرات المراقبة للعمل بمركز إسلا.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Riyal

9/5/2023
Ad Photo: موظف مبيعات معدات كهربائية

موظف مبيعات معدات كهربائية

(Job request)

مطلوب للتعاقد فورا لكبرى شركات بالسعوديه بالرياض موظف مبيعات خبرة بمحلات معدات كهربائية ( دريلات - .
Location:

Cairo - Egypt

3,000 Riyal

9/5/2023
Ad Photo: مطلوب اخصائين اسنان للعمل بالسعودية الريـاض

مطلوب اخصائين اسنان للعمل بالسعودية الريـاض

(Job request)

مطلوب اخصائين اسنان للعمل بالسعودية الريـاض مطلوب أخصائين علاج عصب ماجستير وخبرة 3 سنوات فما فوق ت.
Location:

Alexandira - Egypt

Call

9/5/2023
Ad Photo: تاشيرات للتنازل

تاشيرات للتنازل

(Job Opportunity)

#للراغبين في السفر إلى السعودية 🇸🇦✈️ تأشيرات طبيه حره للتنازل للسعودية .
Location:

Giza - Egypt

Call

9/5/2023
Ad Photo: شيف جارد مانجية

شيف جارد مانجية

(Job request)

مطلوب للتعاقد فورا لكبرى الفنادق بالسعوديه شيف جارد مانجيا خبرة سابقة بالفنادق ملحوظه الوظيفه للمقي.
Location:

Cairo - Egypt

Call

9/5/2023
Ad Photo: تاشيرات حره السعودية

تاشيرات حره السعودية

(For Sale)

انخفاض تاااااام في اسعار التاشيرات🥳🤩 تاشيرات السعودية بدون عمل 🇸🇦.
Location:

Giza - Egypt

Call

9/5/2023
Ad Photo: مطلوب اداري رياض اطفال

مطلوب اداري رياض اطفال

(Job Opportunity)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية إداري متدين خبرة في رياض الاطفال وتحفيظ القرآن الكريم للعمل .
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Riyal

9/5/2023
Ad Photo: الشركه العالميه

الشركه العالميه

(Job request)

1-مجال التوريدات العامه 2-مجال النظافه الشامله وتوريدات العماله والادوات الازمه 3-مكافحه الحشرات وال.
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

100 Pound

9/5/2023
Ad Photo: مطلوب مهندس جيوتقني خبرة

مطلوب مهندس جيوتقني خبرة

(Job Opportunity)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس جيوتقني من 3 إلى 5 سنوات من الخبرة في المجال الجيوتقني.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

5,500 Riyal

9/5/2023
Ad Photo: مطلوب محاسب خبرة للعمل بشركة تعمل بتوكيل السيارات بالسعودية

مطلوب محاسب خبرة للعمل بشركة تعمل بتوكيل السيارات بالسعودية

(Job Opportunity)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بشركة كبرى تعمل في .
Location:

Cairo - Egypt

Call

9/5/2023
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(Business Opportunity)

نعلم جيداأن أكثر مايثير ازعاج العملاء هو التأخير في تلبية الشكاوي للعملاء لذلك ستجد أسرع خدمة عملاء .
Location:

Matrouh - Egypt
Category: 

Call

9/5/2023
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(For Sale)

_مصنع 1300 متر ببرج العرب الاسكندريه مبنى جمالون 700 متر واداره 50 م رخصة تشغيل معادن ومعدات للايجار.
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

Call

8/5/2023
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