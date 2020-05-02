حصيرتركي من المصنع مباشرا درجة اولى سميك

(للبيع)

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تركيا (إسطنبول) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
حصير تركي درجة اولى سميك يستخدم على الجهتين نسعد بكم 🔆🇹🇷 مواصفات القطعة: 🔅صناعة تركية خامة جيده 💯 ٪ يدوي كامل عملمن اجود انوع خيوط الحصير ممزوجه بالخيوط القوي درجة اولى او نوع حصير صافي 100٪ على الجهتين تستخدم 🔅 🔅قابلة للغسل والتنظيف سجاد فاخر حصير حياك يدوي بالكامل 📦✈️نشحن لجميع الدول 🎀المقاسات 65cmx120cm = 180cm270cm = 350cmx270cm = 2cmx3cm = شحن لجميع الدول موقعنا تركيا_اسطنبول لإستفسار مصنع هيتاش للسجاد والحصير حصيرة هيتاش التركية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: HİTAŞ HALI A.Ş.مصنع هيتاش للسجاد
التليفون: 00905075782491

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: Yüksek Kaldırım Caddesi Terim Han No: 43 Kat 2 Karaköy-Beyoğlu-İstanbul- istanbul
إسطنبول -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 34,000 دولار
تاريخ الإعلان: 26/6/2020
رقم الإعلان: 2061579
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صورة الاعلان: منازل للبيع في مدينة أنطاليا

منازل للبيع في مدينة أنطاليا

(للبيع)

الموقع العام ممتاز حيث يمكن الذهاب سيرا الى المولات و مراكز التسوق ومحطات النقل العامة. تبعد 1000 مت.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

84,000 دولار

2/5/2020
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