حصيرتركي من المصنع مباشرا درجة اولى سميك

(للبيع)
|حصير تركي درجة اولى سميك يستخدم على الجهتين نسعد بكم 🔆🇹🇷 مواصفات القطعة: 🔅صناعة تركية خامة جيده 💯 ٪ يدوي كامل عملمن اجود انوع خيوط الحصير ممزوجه بالخيوط القوي درجة اولى او نوع حصير صافي 100٪ على الجهتين تستخدم 🔅 🔅قابلة للغسل والتنظيف سجاد فاخر حصير حياك يدوي بالكامل 📦✈️نشحن لجميع الدول 🎀المقاسات 65cmx120cm = 180cm270cm = 350cmx270cm = 2cmx3cm = شحن لجميع الدول موقعنا تركيا_اسطنبول لإستفسار مصنع هيتاش للسجاد والحصير حصيرة هيتاش التركية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|HİTAŞ HALI A.Ş.مصنع هيتاش للسجاد
|التليفون:
|00905075782491
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|العنوان:
|Yüksek Kaldırım Caddesi Terim Han No: 43 Kat 2 Karaköy-Beyoğlu-İstanbul- istanbul
إسطنبول - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|34,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|26/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061579
84,000 دولار