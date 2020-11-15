حصرياً فرصة لا تعوض لتملك أرض من المطور معفاة من الرسوم

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صورة الاعلان: حصرياً فرصة لا تعوض لتملك أرض من المطور معفاة من الرسوم - في عجمان الإمارات

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للبيع في منطقة الزاهية في "مخطط العربية1" متكامل الخدمات بالقرب من حديقة الحميدية وشارع الشيخ محمد بن زايد / تملك حر لجميع الجنسيات أرض سكني أستثماري مساحة 280 متر مربع ( 3015 قدم ) تصريح بناء فيلا منفصله من طابقين مطلوب 255 ألف درهم فقط #بدون رسوم تسجيل #بدون عمولات #بدون وقت محدد للبناء #تسهيلات في الدفع يشرفني تلقي أستفساراتكم عبر جوال: 00971557125989
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عاطف
التليفون: 0557125989

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - عجمان
عجمان -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 255,000 درهم
تاريخ الإعلان: 17/11/2020
رقم الإعلان: 2072798
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