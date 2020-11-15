حصرياً فرصة لا تعوض لتملك أرض من المطور معفاة من الرسوم

(للبيع)
|للبيع في منطقة الزاهية في "مخطط العربية1" متكامل الخدمات بالقرب من حديقة الحميدية وشارع الشيخ محمد بن زايد / تملك حر لجميع الجنسيات أرض سكني أستثماري مساحة 280 متر مربع ( 3015 قدم ) تصريح بناء فيلا منفصله من طابقين مطلوب 255 ألف درهم فقط #بدون رسوم تسجيل #بدون عمولات #بدون وقت محدد للبناء #تسهيلات في الدفع يشرفني تلقي أستفساراتكم عبر جوال: 00971557125989
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عاطف
|التليفون:
|0557125989
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|العنوان:
|- عجمان
عجمان - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|255,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|17/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072798
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