حصرياً فرصة لا تعوض لتملك أرض من المطور معفاة من الرسوم

للبيع في منطقة الزاهية في "مخطط العربية1" متكامل الخدمات بالقرب من حديقة الحميدية وشارع الشيخ محمد بن زايد / تملك حر لجميع الجنسيات أرض سكني أستثماري مساحة 280 متر مربع ( 3015 قدم ) تصريح بناء فيلا منفصله من طابقين مطلوب 255 ألف درهم فقط #بدون رسوم تسجيل #بدون عمولات #بدون وقت محدد للبناء #تسهيلات في الدفع يشرفني تلقي أستفساراتكم عبر جوال: 00971557125989