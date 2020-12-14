حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

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حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث حساسات دخان الحريق عالية الجودة والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل سعر .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

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العنوان: 13st sezo street- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/12/2020
رقم الإعلان: 2075992
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السعر
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صورة الاعلان: أقوى أجهزة الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات وال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات تتشرف شركة Royal Surveillance sys.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: بوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

بوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco تقدم شركة Royal Surveillance system.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: أقوى أجهزة الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات وال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات تتشرف شركة Royal Surveillance sys.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: احدث أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTECO - في الإسكندرية مصر

احدث أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTECO

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

احدث أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTECO يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

14/12/2020
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صورة الاعلان: بوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

بوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco تقدم شركة Royal Surveillance system.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco يسر شركة Royal Surveillance systems الم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية يتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

12/12/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية يتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

12/12/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

12/12/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

12/12/2020
صورة الاعلان: أقوى كاميرات مراقبة داخلية HST بخاصية PIR - في الإسكندرية مصر

أقوى كاميرات مراقبة داخلية HST بخاصية PIR

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى كاميرات مراقبة داخلية HST بخاصية PIR يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: كاشف دخان الحريق Addressable للمشروعات - في الإسكندرية مصر

كاشف دخان الحريق Addressable للمشروعات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاشف دخان الحريق Addressable للمشروعات تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

12/12/2020
صورة الاعلان: كاشف دخان الحريق Addressable للمشروعات - في الإسكندرية مصر

كاشف دخان الحريق Addressable للمشروعات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاشف دخان الحريق Addressable للمشروعات تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

12/12/2020
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