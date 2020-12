حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث حساسات دخان الحريق عالية الجودة والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل سعر . Product description ♦ Context Plus 55000 - 6651IMC Smoke Detector ♦ Products of Combustion (Smoke) Detector DIL Switch Addresded ♦ Our DIL Switch Addressed (DSA) Cont