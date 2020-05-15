حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث حساسات دخان الحريق عالية الجودة والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل سعر . Product description •Context UL-PLUS Optical Smoke Detector •Specifications are typical at 24V, 23°C and 50% relative humidity unless otherwise stated. •Detection principle: Photo-electric detection of light