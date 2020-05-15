حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى

(للبيع)
|يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث حساسات دخان الحريق عالية الجودة والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل سعر . Product description •Context UL-PLUS Optical Smoke Detector •Specifications are typical at 24V, 23°C and 50% relative humidity unless otherwise stated. •Detection principle: Photo-electric detection of light
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|034850367 – 01224179788 – 01098836236
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|العنوان:
|13 st Sezostrees Alexandria Egypt- محطة الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059541
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1 جنيه
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