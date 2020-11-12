حساس دخان الحريق انتاج انجليزى معتمد Addressable

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صورة الاعلان: حساس دخان الحريق انتاج انجليزى معتمد Addressable - في الإسكندرية مصر

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حساس دخان الحريق انتاج انجليزى معتمد Addressable تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث مستشعرات دخان الحريق عالية الجودة والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل سعر .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

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العنوان: 13st sezo street- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/11/2020
رقم الإعلان: 2072152
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السعر
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(للبيع)

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العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

12/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP PIR - في الإسكندرية مصر

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(للبيع)

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اتصل

12/11/2020
صورة الاعلان: أحدث أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 8CH - في الإسكندرية مصر

أحدث أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 8CH

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- في الإسكندرية مصر

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12/11/2020
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(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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اتصل

12/11/2020
صورة الاعلان: انظمة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40 - في الإسكندرية مصر

انظمة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

انظمة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40 يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

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اتصل

12/11/2020
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صورة الاعلان: سارينة أنذار الحريق Addressableصناعة انجليزية - في الإسكندرية مصر

سارينة أنذار الحريق Addressableصناعة انجليزية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبر.
العنوان:

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12/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP رائعة الجودة - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP رائعة الجودة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP رائعة الجودة يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: سارينة أنذار الحريق Addressableصناعة انجليزية - في الإسكندرية مصر

سارينة أنذار الحريق Addressableصناعة انجليزية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

سارينة أنذار الحريق Addressableصناعة انجليزية تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

12/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP رائعة الجودة - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP رائعة الجودة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP رائعة الجودة يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

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12/11/2020
صورة الاعلان: ماكينات حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 - في الإسكندرية مصر

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(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: ماكينات حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 - في الإسكندرية مصر

ماكينات حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ماكينات حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة .
العنوان:

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12/11/2020
صورة الاعلان: أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: حساس دخان الحريق انتاج انجليزى معتمد Addressable - في الإسكندرية مصر

حساس دخان الحريق انتاج انجليزى معتمد Addressable

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

حساس دخان الحريق انتاج انجليزى معتمد Addressable تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في ج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

12/11/2020
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