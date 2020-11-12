حساس دخان الحريق انتاج انجليزى معتمد Addressable تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث مستشعرات دخان الحريق عالية الجودة والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل سعر .