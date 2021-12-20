(للبيع)
|حساس حراره معنون هانويل FAS - UL حساس حرار معنون HONEYWELL MORLEY FAS-UL والقاعده الخاصه به موديل B501 الموديل : HM-RHSE-UL السعر : 635 جنيه للاطلاع على الكتالوج : البيع بالضمان من الوكيل مباشره الشركة الدوليه للتجاره والاتصالات للاستفسار : الهام امين 01062157490
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهام امين على
|التليفون:
|01062157490
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|العنوان:
|مكرم عبيد- مكرم عبيد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|630 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115886
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