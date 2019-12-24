حرية وترفيه وهدوء واكتر في العاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)
|هتعيش حياة ترفيهية وبكل حرية وهدوء وكل ده في العاصمة الادارية الجديدة وهتستمتع بكل الخدمات جمب شقتك من حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبدون فوائد وبالتقسيط المريح كلمنا علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|212,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046470
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