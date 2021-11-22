حرفيون مغاربة جاهزون للاستقدام

(طلب عمل)
|جوهرة المغرب للاستقدام يتوفر لدينا امهر الحرفيين من المغرب وبخبرات احترافيه من كافة المهن الحرفيه نوفر لكم حرفيين من (جباصين وصباغين محترفين معلمين سراميك ورخام نجارين وحدادين مسلح نجارين وصباغين موبليا عمال بناء طابوق وبلاستر معلمين كهرباء بناء سباكين فنيين تكييف فنين المنيوم نرحب بقبول طلباتكم تواصلو معنا للتواصل موبايل + واتساب 00212707058384
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جوهرة المغرب للاستقدام
|التليفون:
|00212707058384
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|العنوان:
|- اق
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116278
(طلب عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
3,000 درهم
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