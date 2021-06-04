حرفيون مغاربة جاهزون للاستقدام

(طلب عمل)
|جوهرة المغرب للاستقدام يتوفر لدينا امهر الحرفيين من المغرب وبخبرات احترافيه من كافة المهن الحرفيه معجوهرة المغرب للاستقدام لتوريد العماله المغربيه نوفر لكم حرفيين من (جباصين وصباغين محترفين معلمين سراميك ورخام نجارين وحدادين مسلح نجارين وصباغين موبليا عمال بناء طابوق وبلاستر معلمين كهرباء بناء سباكين فنيين تكييف فنين المنيوم نرحب بقبول طلباتكم تواصلو معنا للتواصل موبايل + واتساب: 00212707058384
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جوهرة المغرب للاستقدام
|التليفون:
|00212707058384
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- القنيطرة
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097682
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل