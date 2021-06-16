حرفيون مغاربة جاهزون للاستقدام

(طلب عمل)
|جوهرة المغرب للاستقدام يتوفر لدينا امهر الحرفيين من المغرب وبخبرات احترافيه من كافة المهن الحرفيه مع جوهرة المغرب لتوريد العماله المغربيه نوفر لكم حرفيين من (جباصين وصباغين محترفين معلمين سراميك ورخام نجارين وحدادين مسلح نجارين وصباغين موبليا عمال بناء طابوق وبلاستر معلمين كهرباء بناء سباكين فنيين تكييف فنين المنيوم نرحب بقبول طلباتكم تواصلو معنا للتواصل موبايل + واتساب: 00212707058384
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جوهرة المغرب للاستقدام
|التليفون:
|00212707058384
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- القنيطرة
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097247
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212,644,281,177 دولار
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120 درهم
9 درهم
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6,000 درهم