حرفيون مغاربة جاهزون للاستقدام

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المغرب (الرباط ـ سلا ـ زمور زعير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
جوهرة المغرب للاستقدام يتوفر لدينا امهر الحرفيين من المغرب وبخبرات احترافيه من كافة المهن الحرفيه مع جوهرة المغرب لتوريد العماله المغربيه نوفر لكم حرفيين من (جباصين وصباغين محترفين معلمين سراميك ورخام نجارين وحدادين مسلح نجارين وصباغين موبليا عمال بناء طابوق وبلاستر معلمين كهرباء بناء سباكين فنيين تكييف فنين المنيوم نرحب بقبول طلباتكم تواصلو معنا للتواصل موبايل + واتساب: 00212707058384
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جوهرة المغرب للاستقدام
التليفون: 00212707058384

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القنيطرة
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/6/2021
رقم الإعلان: 2097247
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة سياحية للبيع بدار بوعزة

شقة سياحية للبيع بدار بوعزة

(للبيع)

شقة للبيع ، وسط إقامة عصرية سياحية *بدار بوعزة* تبلغ مساحتها 95 متر مربع، مكونة من : 3 غرف و صالون.
القسم: 

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: مربية اطفال تبحث عن عمل

مربية اطفال تبحث عن عمل

(طلب عمل)

السلام وعليكم انا خديجة اسكن بأكادير 22 سنة ابحث عن عمل كمربية للأطفال وذلك لعشقي للصغار .'قد مر.

اتصل

15/6/2021
صورة الاعلان: نتوفر على نادلات وطباخات مغربيات جاهزات للعمل بدول الخليج

نتوفر على نادلات وطباخات مغربيات جاهزات للعمل بدول الخليج

(طلب عمل)

جوهرة المغرب للاستقدام نتوفر على نادلات و طباخات جنسيات مغربية والاستقدام في اسرع وقت . لدينا عمالة .
القسم: 

اتصل

15/6/2021
صورة الاعلان: نجار يطلب عمل

نجار يطلب عمل

(طلب عمل)

احمد من المغرب نجار اكتر من 25سنة خبرة في جميع المجلات.

212,644,281,177 دولار

14/6/2021
صورة الاعلان: كل ما ياخص الالمنيوم

كل ما ياخص الالمنيوم

(طلب عمل)

كل ما يخص الالمنيوم ( تجهيزات المطبخ ،الحمامات .).

اتصل

4/6/2021
صورة الاعلان: العمل في نجارة الاليمينيوم

العمل في نجارة الاليمينيوم

(طلب عمل)

السلام عليكم ابحت عن عمل في نجارة الاليمينيوم ستة سنوات من التجربة و حاصل على دبلوم.

120 درهم

31/5/2021
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صورة الاعلان: بيع سمان أو بيضه

بيع سمان أو بيضه

(للبيع)

مرحبا بجميع زبنائنا الكرام نوفر لكم طيور سمان و بيضه و دجاج بلدي باثمنة مناسبة :.
القسم: 

9 درهم

25/5/2021
صورة الاعلان: شركة الخليج جوب لاستقدام العمالة المغربية لدول الخليج العربي

شركة الخليج جوب لاستقدام العمالة المغربية لدول الخليج العربي

(فرصة عمل)

شركة الخليج جوب للتوظيف توفر كافة تخصصات الفنادق والمطاعم والكوفي شوب من العمالة المغربية رجال ونساء.

اتصل

23/5/2021
صورة الاعلان: البحث عن عمل

البحث عن عمل

(طلب عمل)

الاسم هشام سن 27 سنة المستوئ الدراسي ثانوي حاصل على دبلوم فندقي ورخصة سياقة.
القسم: 

اتصل

23/5/2021
صورة الاعلان: besoin de femme de menage contactez nous

besoin de femme de menage contactez nous

(فرصة عمل)

company est une société de recrutement de profils tel que : Femme de ménage, Baby master Sitter, Nou.

اتصل

22/5/2021
صورة الاعلان: صباغ حرفي المباني

صباغ حرفي المباني

(طلب عمل)

سلام انا صباغ حرفي في مجال الصباغة والديكورات المنازل والمباني لمن يهمه الامر ان يتصل شكرا لكم والله.

اتصل

20/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب سطاف لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدارالبيظاء

مطلوب سطاف لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدارالبيظاء

(فرصة عمل)

contact company est une société de recrutement de profils tel que : Femme de ménage, Baby master Sit.
القسم: 

اتصل

19/5/2021
صورة الاعلان: Je recherche d'un emploi lié à une spécialité sportive, j'ai 19ans

Je recherche d'un emploi lié à une spécialité sportive, j'ai 19ans

(فرصة عمل)

Je suis une étudiante spécialisée sportive, je recherche n'importe quel emploi à condition d'.

اتصل

18/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب سطاف لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدارالبيظاء

مطلوب سطاف لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدارالبيظاء

(فرصة عمل)

contact company est une société de recrutement de profils tel que : Femme de ménage, Baby master Sit.
القسم: 

6,000 درهم

15/5/2021
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