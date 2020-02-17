حذاء رياضى للرجال من رود ووكر- رمادي اللون –خصم20 % الكميه محدودة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: حذاء رياضى للرجال من رود ووكر- رمادي اللون –خصم20 % الكميه محدودة - في أبو ظبي الإمارات

إضغط على الصورة لتكبيرها

كوتشي رياضي من شركه رود ووكر للرجال المقاس من 41 الي 45‎ خامته : جلد صناعي ممتاز مقاس 43 السعر قبل الخصم : 170.00جنيه السعر بعد الخصم :125.00جنيه الشحن مجاني يصلك لباب المنزل اللحق العرض ماذا تنتظر ؟! رابط الموقع للشراء :
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: يوسف محمد
التليفون: 01008482003

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الحلميه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 125 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/2/2020
رقم الإعلان: 2053174
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية على زاوية في منطقة الشامخة أبوظبي

للبيع.أرض سكنية على زاوية في منطقة الشامخة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية على زاوية في منطقة الشامخة أبوظبي أرض سكنية تكل على زاوية وشارعين تبلغ مساحة هذه ال.
القسم: 

اتصل

17/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية في منطقة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.أرض تجارية في منطقة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية في منطقة محمد بن زايد أبوظبي هذه الأرض تبلغ مساحتها 3,500 قدم مربع كود رقم : PL 1.
القسم: 

اتصل

17/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 12 غرفة في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.فيلا 12 غرفة في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 12 غرفة في مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه الفيلا الرائعة مكونة من : 12 غرفة نوم - مجلسين .
القسم: 

اتصل

17/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف في الحي المتوسط الريف أبوظبي

للبيع.فيلا 5 غرف في الحي المتوسط الريف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 5 غرف في الحي المتوسط الريف أبوظبي تتكون الفيلا من : المنطقة الخارجية : حديقة - موقف سيا.
القسم: 

اتصل

17/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف في حدائق المشرف أبوظبي

للبيع.فيلا 5 غرف في حدائق المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 5 غرف في حدائق المشرف أبوظبي الفيلا مكونة من : 5 غرف نوم - غرفة طعام - غرفتين عائلة - مج.
القسم: 

اتصل

17/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين تجاريتين في منطقة المرور أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين تجاريتين في منطقة المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين تجاريتين في منطقة المرور أبوظبي مجمع فيلتين تجارية كل فيلا لها مدخل خاص كل فيلا م.
القسم: 

اتصل

17/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي

للبيع.مجمع 6 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 6 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا الرئيسية مكونة من : 8 غرف ماستر - مجلسين - 3 صالات - .
القسم: 

اتصل

17/2/2020
صورة الاعلان: لبيع فيلا اول ساكن بالرملة

لبيع فيلا اول ساكن بالرملة

(للبيع)

للبيع فيلا طابقين جديدة اول ساكن بالشارقة الرملة سوبر ديلوكس مساحة 8000 قدم 5 غرف + مجلس + صالتين + .
القسم: 

3,200,000 درهم

17/2/2020
صورة الاعلان: للبيع بيت بالجزات

للبيع بيت بالجزات

(للبيع)

للبيع بيت بالشارقة الجزات مساحة 3600 قدم 3 غرف ومجلس غرفة ستور صيانة كاملة جديد مطلوب 750 ألف درهم ق.
القسم: 

750,000 درهم

17/2/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا طابقين بالغافية

للبيع فيلا طابقين بالغافية

(للبيع)

للبيع فيلا طابقين بالشارقة الغافيه زاويه ثاني قطعه من الشارع العام المساحه 8000 قدم ثلاث اقسام و ثلا.
القسم: 

1,200,000 درهم

17/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية 7 طوابق في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.بناية 7 طوابق في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية 7 طوابق في مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه البناية تقع على شارع رئيسي ومكونة من : 3 باسمي.
القسم: 

اتصل

17/2/2020
صورة الاعلان: للبيع بيت بالغافية

للبيع بيت بالغافية

(للبيع)

للبيع بيت عربي بالشارقة المرقاب مساحة 5150 قدم 9 غرف ومجلس وكراج مؤجر ب 60 الف درهم مطلوب 850.000 در.
القسم: 

850,000 درهم

17/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.بيت شعبي على شارعين في المشرف أبوظبي

للبيع.بيت شعبي على شارعين في المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بيت شعبي على شارعين في المشرف أبوظبي هذا البيت الشعبي يقع على شارعين مكون من : 10 غرف - مطبخي.
القسم: 

اتصل

16/2/2020
صورة الاعلان: للبيع مزرعه مسورة بمنطقة الخزنة

للبيع مزرعه مسورة بمنطقة الخزنة

(للبيع)

للبيع مزرعه مسورة بمنطقة الخزنة مساحة المزرعه ( 210.519.71 قدم ) المزرعه عليه سور من البريكست وفيها .

اتصل

16/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف على شارعين في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.فيلا 7 غرف على شارعين في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 7 غرف على شارعين في مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا تقع على شارعين مكونه من : طابق أرضي.
القسم: 

اتصل

16/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager