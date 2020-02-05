حذاء رياضى للرجال من رود ووكر- رمادي اللون –خصم20 % الكميه محدودة

(للبيع)
|كوتشي رياضي من شركه رود ووكر للرجال المقاس من 41 الي 45 خامته : جلد صناعي ممتاز مقاس 43 السعر قبل الخصم : 170.00جنيه السعر بعد الخصم :125.00جنيه الشحن مجاني يصلك لباب المنزل اللحق العرض ماذا تنتظر ؟! الموقع للشراء :
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|يوسف محمد
|التليفون:
|01008482003
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|العنوان:
|- الحلميه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|125 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053173
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