حداد ابواب في الرياض

(للبيع)
|ورشة حدادة ابو محمد 0578562677 خدمتنا في مجال جميع اعمال الحدادة والحام من خلال ورشة حدادة متنقلة متاحة جميع ايام وساعات الاسبوع ويمكننا ان نوصلك اينما تكون ونقوم بتنفيذ وتركيب كافة اعمال الحدادة او الصيانة والتصليح بمهنية ودقة ومهارةعالية حيث يمتلك معلم حدادة في الرياض الخبرة الكافية التي تجعلنا افضل حداد في الرياض ومن الحدادين المتميزين والمهم بين هذا كلة هو التزامنا بمعايير الخدمة التي اغتدنا ونتميز في تقديمها لجميع زبائننا الكرام سوا من مواصفات او نوعية الحديد الذي نستخدمة كما نقدم لجميع زبا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو محمد
|التليفون:
|0578562677
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|العنوان:
|الصناعيه- الصناعيه القديمة
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110997
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1 ريال