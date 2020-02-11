حج عام 1441 هجريا

#مكسيم_تورز #حج_عمره #عمره_عام_1441_هجريا بادر بحجز مكانك من الان لحجز الحج لعام 1441 هجريا مع مكسيم تورز -الحج السياحي 5 نجوم = 125000 جنيه -الحج السياحي 4 نجوم = 94000 جنيه -الحج الاقتصادي طيران = 55000 جنيه -الحج الاقتصادي بري = 58000 جنيه هذه الاسعار استرشاديه لحين اصدار ضوابط الحج من وزاره السياحه ☎ للحجز والاستعلام :22602482- 22602486 📞 الخط الساخن : 01204701111 ————————————— تشرفوا بزيارة مقرنا :- 17 ش الطيران ، رابعة العدوية ، بمدينة نصر ، القاهرة