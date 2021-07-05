حجز الداتا فلو وبرومترك

(فرصة عمل)
|تعـلن شـركـة تـرو جـوب للموارد البشرية والتوظيف شركه مصريه سعودية مرخصة من القوى العاملة خبره اكثر من 10 سنوات فالمجال الطبى والتعامل مع كبرى المستشفيات والمجمعات الطبيية **بحجز الداتا فلو / والتسجيل والتصنيف / وحجز امتحانات البرومترك والبيرسون فيو - وهذا حيث ان التسجيل والتصنيف ليس فقط تعامل مع موقع إلكترونى ولكن خبرة ومتابعه للقوانين الجديده لهيئة التخصصات الصحيه ومشاكل التصنيف والتجديد . - وهذا من خبرتنا لمتابعه تصنيف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01115836333
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|العنوان:
|21عمارات العبور- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098953
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