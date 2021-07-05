حجز الداتا فلو وبرومترك

تعـلن شـركـة تـرو جـوب للموارد البشرية والتوظيف شركه مصريه سعودية مرخصة من القوى العاملة خبره اكثر من 10 سنوات فالمجال الطبى والتعامل مع كبرى المستشفيات والمجمعات الطبيية **بحجز الداتا فلو / والتسجيل والتصنيف / وحجز امتحانات البرومترك والبيرسون فيو - وهذا حيث ان التسجيل والتصنيف ليس فقط تعامل مع موقع إلكترونى ولكن خبرة ومتابعه للقوانين الجديده لهيئة التخصصات الصحيه ومشاكل التصنيف والتجديد . - وهذا من خبرتنا لمتابعه تصنيف