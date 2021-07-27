حجز الداتا فلو برومترك

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شـركـة تـرو جـوب للموارد البشرية والتوظيف 🏢✈️ شركه مصريه سعودية مرخصة من القوى العاملة خبره اكثر من 10 سنوات فالمجال الطبى 🥼🏥🩺 متخصصة في مجال الداتا فلو والبرومترك لكل الدول (السعوديه-قطر-عمان-البحرين-الامارات) . قدم الان الداتافلو / حجز البرومترك /التسجيل والتصنيف واعادة التصنيف دراسة المؤهل /استعادة البيانات المفقودة والداتافلو المفقودة ح
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: truepro
التليفون: 01115836333

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العنوان: عمارات العبور صلاح سالم- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/7/2021
رقم الإعلان: 2100776
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بسعر متر يبدأ من 2700ج فقط احجز وحدتك الان امام العاصمة الادارية

بسعر متر يبدأ من 2700ج فقط احجز وحدتك الان امام العاصمة الادارية

(للبيع)

بسعر متر يبدأ من 2700ج فقط احجز وحدتك الان امام العاصمة الادارية بالحي المتميز واستمتع بأجمل فيو بم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

432,000 جنيه

27/7/2021
صورة الاعلان: لاصحاب المدد الطويله أقل مده سنه شقه مفروشة للايجار بموقع متميز جدا

لاصحاب المدد الطويله أقل مده سنه شقه مفروشة للايجار بموقع متميز جدا

(للإيجار)

لاصحاب المدد الطويله أقل مده سنه شقه مفروشة للايجار بموقع متميز جدا بمدينه نصر امام الحديقه الدوليه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

8 جنيه

27/7/2021
صورة الاعلان: لأصحاب المستويات الراقيه شقة مفروشة فاخره للايجار بموقع ممتاز بمدينة نصر

لأصحاب المستويات الراقيه شقة مفروشة فاخره للايجار بموقع ممتاز بمدينة نصر

(للإيجار)

لأصحاب المستويات الراقيه شقة مفروشة فاخره للايجار بموقع ممتاز بمدينة نصرفي عباس العقاد الرئيسي مكونه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

27/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب 2 محاسب لمصنع

مطلوب 2 محاسب لمصنع

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 محاسب خبرة لا تقل عن 5 سنوات شرط اساسي الخبرة في مصانع الم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

27/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مواظفين كول سنتر

مطلوب مواظفين كول سنتر

(فرصة عمل)

كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع االجر شرط االلتزام في العمل واجادة است.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

27/7/2021
صورة الاعلان: موظفين ادخال بيانات

موظفين ادخال بيانات

(فرصة عمل)

طالب او طالبة – خريج او خريجة ) خدمة عمالء وإدخال بيانات ( براتب شهري 4000ج – وحوافز شهرية – لشفت 6 .
القسم: 

4,000 جنيه

27/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين معماري تصميم للعمل بالسعوديه

مطلوب مهندسين معماري تصميم للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب مهندس معماري تصميم للعمل بمكتب استشارات هندسيه بالمملكه العربيه السعوديه خبره 5 سنوات للتواصل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين مدني و معماري و كهرباء و ميكانيكا تصميم

مطلوب مهندسين مدني و معماري و كهرباء و ميكانيكا تصميم

(فرصة عمل)

مطلوب مهندسين مدني و معماري و كهرباء و ميكانيكا تصميم للعمل بمكتب استشارات هندسيه بالمملكه العربيه ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تبريد وتكييف

مطلوب فنيين تبريد وتكييف

(فرصة عمل)

مطلوب فني تبريد وتكييف شباب من سن 20 : 40 سنة – العمل بفنادق الشركة بشرم الشيخ والغردقة – توفير االق.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,500 جنيه

27/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب فني موقع خرسانة جاهزة

مطلوب فني موقع خرسانة جاهزة

(فرصة عمل)

مطلوب لشركة خرسانة جاهزة بالسعودية مؤهلات متوسطة للعمل " فنى موقع " الشركة تتولى تدريبهم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

27/7/2021
صورة الاعلان: فني صيانة كهربائية

فني صيانة كهربائية

(فرصة عمل)

مطلوب لشركة مالتي ناشونال في صناعة المنتجات الصحية مكان العمل : العين السخنة 1-(فني صيانه كهرباي.
العنوان:

السويس - مصر

اتصل

27/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب عمال انتاج

مطلوب عمال انتاج

(فرصة عمل)

مطلوب عامل انتاج مصنع شيبسي العالمي 💥مطلوب عامل انتاج مصنع شيبسي العالمي 🚍 بمدينه 6 .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

27/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب ويتر

مطلوب ويتر

(فرصة عمل)

مطلوب ويتر من سن 18 : 28 سنة – مؤهل متوسط – حاصل علي موقف نهائي من الجيش – راتب 3000ج + تبس عالي + ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

27/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب طباخ

مطلوب طباخ

(فرصة عمل)

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة من سن 19 : 40 سنة – مؤهل متوسط علي االقل – تامين صحي واجتماعي – 23 يو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

27/7/2021
صورة الاعلان: هاوس كبينج

هاوس كبينج

(فرصة عمل)

شباب فقط للعمل بالسياحة ) هاوس كيبنج ( – السن من 18 : 30 سنة – إقامة كاملة سكن ومواصالت و 3 وجبات – .
العنوان:

أسيوط - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

27/7/2021
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