حجز الداتا فلو برومترك

(للبيع)
|شـركـة تـرو جـوب للموارد البشرية والتوظيف 🏢✈️ شركه مصريه سعودية مرخصة من القوى العاملة خبره اكثر من 10 سنوات فالمجال الطبى 🥼🏥🩺 متخصصة في مجال الداتا فلو والبرومترك لكل الدول (السعوديه-قطر-عمان-البحرين-الامارات) . قدم الان الداتافلو / حجز البرومترك /التسجيل والتصنيف واعادة التصنيف دراسة المؤهل /استعادة البيانات المفقودة والداتافلو المفقودة ح
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|truepro
|التليفون:
|01115836333
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|العنوان:
|عمارات العبور صلاح سالم- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100776
432,000 جنيه
8 جنيه
1 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
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3,500 جنيه
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3,000 جنيه
3,500 جنيه
3,000 جنيه