حجرة نوم كاملة خشب زان إستعمال بسيط تخفيض 20% للتسليم فى فبراير 2022

(للبيع)
|حجرة نوم كاملة خشب زان إستعمال بسيط: سرير 200× 165 سم + مرتبة 200×165 سم + عدد 2 كومودو 42×38 سم + دولاب عرض 170×إرتفاع 200 × عمق 50 سم، 2 ضلفة و4 أدراج + تسريحة 83×41× إرتفاع 77 سم بمراية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محيى الدين محمد
|التليفون:
|01030971275
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|العنوان:
|الرحاب 2، مجموعة 121- مدينة الرحاب
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,700 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115242
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