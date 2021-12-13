حجرة نوم كاملةخشب زان إستعمال بسيط تخفيص 20% للإستلام فى فبراير 2022

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: حجرة نوم كاملةخشب زان إستعمال بسيط تخفيص 20% للإستلام فى فبراير 2022 - في القاهرة مصر

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حجرة نوم كاملة خشب زان إستعمال بسيط: سرير 200× 165 سم + مرتبة 200×165 سم + عدد 2 كومودو 42×38 سم + دولاب عرض 170×إرتفاع 200 × عمق 50 سم، 2 ضلفة و4 أدراج + تسريحة 83×41× إرتفاع 77 سم بمراية تخفيص 20% للإستلام فى فبراير 2022
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محيى الدين محمد
التليفون: 01030971275

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العنوان: الرحاب 2، مجموعة 121- مدينة الرحاب
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 7,900 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/12/2021
رقم الإعلان: 2115075
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