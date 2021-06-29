حب الحياة وعيش في جو ممتع في شاليهك في جازي باي

(للبيع)
|شاليه 75م دور اول تشطيب سوبر لوكس ف خليج راس مطارمه چازي باي راس سدر مكون من ( 2غرفه +حمام +رسبيشن +كيتشن امريكن ) وتشطيب سوبر لوكس وخدمات مميزة حمامات سباحة . هايبر ماركت .كيدزا اريا . منطقه ملاعب و هتحس انك في اسبانيا لان تصاميمها مستوحاه من الطراز الاسباني. تقع قبلها قريه ريفيرا وبعدها جولدن بيتش او فانتازيا والقريه في الكيلو 75 من خليج راس مطارما جازي باي مميزه ببحرها الرملي النقي وارقي الخدمات وباقل نظام سداد بالتقسيط المريح يلا كلمنا واعرف تفاصيل شاليهك علي الفون او الوتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nevin
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|راس سدر, Ras Sidr- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098401
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