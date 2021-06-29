حب الحياة وعيش في جو ممتع في شاليهك في جازي باي

شاليه 75م دور اول تشطيب سوبر لوكس ف خليج راس مطارمه چازي باي راس سدر مكون من ( 2غرفه +حمام +رسبيشن +كيتشن امريكن ) وتشطيب سوبر لوكس وخدمات مميزة حمامات سباحة . هايبر ماركت .كيدزا اريا . منطقه ملاعب و هتحس انك في اسبانيا لان تصاميمها مستوحاه من الطراز الاسباني. تقع قبلها قريه ريفيرا وبعدها جولدن بيتش او فانتازيا والقريه في الكيلو 75 من خليج راس مطارما جازي باي مميزه ببحرها الرملي النقي وارقي الخدمات وباقل نظام سداد بالتقسيط المريح يلا كلمنا واعرف تفاصيل شاليهك علي الفون او الوتس اب