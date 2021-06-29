حب الحياة وعيش في جو ممتع في شاليهك في جازي باي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (جنوب سيناء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: حب الحياة وعيش في جو ممتع في شاليهك في جازي باي - في جنوب سيناء مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

شاليه 75م دور اول تشطيب سوبر لوكس ف خليج راس مطارمه چازي باي راس سدر مكون من ( 2غرفه +حمام +رسبيشن +كيتشن امريكن ) وتشطيب سوبر لوكس وخدمات مميزة حمامات سباحة . هايبر ماركت .كيدزا اريا . منطقه ملاعب و هتحس انك في اسبانيا لان تصاميمها مستوحاه من الطراز الاسباني. تقع قبلها قريه ريفيرا وبعدها جولدن بيتش او فانتازيا والقريه في الكيلو 75 من خليج راس مطارما جازي باي مميزه ببحرها الرملي النقي وارقي الخدمات وباقل نظام سداد بالتقسيط المريح يلا كلمنا واعرف تفاصيل شاليهك علي الفون او الوتس اب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nevin
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: راس سدر, Ras Sidr- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/6/2021
رقم الإعلان: 2098401
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: هتلاقي في جازي باي الراحه وحياة الرفاهية - في جنوب سيناء مصر

هتلاقي في جازي باي الراحه وحياة الرفاهية

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتك كورنر توين هاوس وابعد عن الدوشه و عيش حياتك بخصوصية في جازي باي راس سدر و هتغير مفهومك عشان هتح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

191,000 جنيه

29/6/2021
صورة الاعلان: عيش في جو منعش وامتلك شالية في جازي باي - في جنوب سيناء مصر

عيش في جو منعش وامتلك شالية في جازي باي

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم 63000 امتلك شالية مكون من 95م ( 3غرفه +2حمام +رسبيشن +مطبخ ) وتشطيب سوبر لوكس وخدمات مميزة حما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

28/6/2021
صورة الاعلان: استوديو للبيع في عين هيلز قلب السخنة - في جنوب سيناء مصر

استوديو للبيع في عين هيلز قلب السخنة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

للبيع الراقي في قلب السخنة امتلك استوديو 66 م ( غرفة +حمام+ مطبخ +تراس ) فرصة تملك وحدتك المصيفية دا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

28/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك واستمتع باجمل سي فيو في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك واستمتع باجمل سي فيو في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

"امتلك وحدتك في موسي كوست و هتلاقي الراحه والرفاهية وهتستمتع باجمل المناظر الطبعية والمساحات ال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

294,000 جنيه

28/6/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع متشطب بمقدم137 الف وعيش الخيال بفيوع بحر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع متشطب بمقدم137 الف وعيش الخيال بفيوع بحر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمع باجازة الصيف علي شاطئ رملي وامتلك شاليةفي موسي كوست بروف للحفلات بمساحة 90م(2غرفة + 2حمام +مطب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

28/6/2021
صورة الاعلان: امتلك استوديو باجمل اطلاله علي البحر - في جنوب سيناء مصر

امتلك استوديو باجمل اطلاله علي البحر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

"استوديو سوبر لوكس بالتقسيط في عين هيلز السخنة هتلاقي الراحة والرفاهيمة تبعد قرية عين هيلز العين.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

26/6/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: في منطقه موسي كوست هتلاقي ارقي الشاليهات - في جنوب سيناء مصر

في منطقه موسي كوست هتلاقي ارقي الشاليهات

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

"تعتبر موسى كوست إحدى المشاريع الاستثمارية الفاخرة التي تم إنشاؤها من قبل شركة مصر ايطاليا في .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

294,000 جنيه

24/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في ارقي قري موسي كوست الجديدة - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في ارقي قري موسي كوست الجديدة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

تطلق موسي كوست مرحلة جديدة من الشاليهات الفندقية المطله علي البحر،انتهز فرصة امتلاك وحدتك كاملة التش.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

255,000 جنيه

21/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك فى Paradise راس سدر لخصوصية اكتر مع ولادك - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك فى Paradise راس سدر لخصوصية اكتر مع ولادك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

لخصوصية اكتر مع ولادك امتلك شاليهك فى Paradise راس سدر و استمتع بافضل خدمات حمامات السباحة واكوا بار.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

91,000 جنيه

21/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك فى Paradise راس سدر لخصوصية اكتر مع ولادك - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك فى Paradise راس سدر لخصوصية اكتر مع ولادك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

لخصوصية اكتر مع ولادك امتلك شاليهك فى Paradise راس سدر و استمتع بافضل خدمات حمامات السباحة واكوا بار.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

91,000 جنيه

21/6/2021
صورة الاعلان: استمتع بمياة زرقاء من غير امواج عالية و امتلك شاليهك فى باراديس راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع بمياة زرقاء من غير امواج عالية و امتلك شاليهك فى باراديس راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

من غير امواج عالية هتستمتع باجمل بحر فى راس سدر و تمتلك شاليه 110 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ +ح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

21/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك فى لاسيرينا راس سدر لصيف احلى مع العيلة - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك فى لاسيرينا راس سدر لصيف احلى مع العيلة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بتدور ع مصيف محصلش مع العيلة تعالى امتلك شاليهك فى لاسيرينا عيون موسى فى ارقي قري راس سدرو خليك طول.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

88,000 جنيه

20/6/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع متشطب بالفرش و بفيو ع اكوا بارك فى لاسيرينا راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع متشطب بالفرش و بفيو ع اكوا بارك فى لاسيرينا راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فى لاسيرينا عيون موسى هتقدر تمتلك وتستثمر فى نفس الوقت يعنى ب74 الف مقدم هتعيش حياة مليانة رفاهية م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

74,000 جنيه

20/6/2021
صورة الاعلان: ابعد عن الزحمه وامتلك شاليهك في موسي كوست راس سدر - في جنوب سيناء مصر

ابعد عن الزحمه وامتلك شاليهك في موسي كوست راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

"في موسي كوست هتلاقي الراحه والرفاهية وهتستمتع باجمل المناظر الطبعية والمساحات الخضراء واسعه مسا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

294,000 جنيه

20/6/2021
صورة الاعلان: شاليهك استلام فورى و بفيو ع حمام سباحة فى جولدن بيتش راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك استلام فورى و بفيو ع حمام سباحة فى جولدن بيتش راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بفيو ع حمام سباحة امتلك شاليهك فورا فى جولدن بيتش راس سدر قريب من اكوا بارك وكافيهات ومطاعم و حمامات.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

19/6/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager