حبيبة المصرين ايجار هيونداى النتراCN7

(للإيجار)
|اجر هيونداى النتراCN7 مع ليموزين مصر بسعر خيالي وخصم 20% علي حفلات الزفاف -توصيل واستقبال المطار -ندوات -مؤتمرات -خدمات ليموزين للحجز والاستعلام اتصل علي : 01102106655 مواعيد العمل يوميا من السبت الي الخميس من الساعة 10ص : 6 م
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بسمة نبيل
|التليفون:
|01102106655
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|العنوان:
|43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة- القاهرة -الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115659
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