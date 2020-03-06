حافظ علي رأس مالك بشرائك براد مضمون النظافة وبحالة غير مستهلكة وشبه جديدة للبيع بحالة ممتازة برادة كرون مع مبرد كارير فيكتور 1850 موديل 2011 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13 متر و40 سم عرض 2.52 سم ارتفاع 2.65 سم لنقل وخزن أكبر شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw لتحمل الحمولات الضخمة رقم العرض للسؤال عنه هو 212111 للسعر واي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم #برادتك_عندنا