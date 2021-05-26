حاسب كميات يطلب العمل بمكتب هندسي او مكتب استشاري بدوام جزئي او من البيت

حاسب كميات وبخبرة ممتازة اطلب عمل بمكتب هندسي كحاسب كميات العمل بدوام جزئي او من البيت أو لحساب الكميات على المشروع لحساب كميات جميع ما يتعلق بالابنية والطرق من الحفريات ولغاية التشطيبات وكل ما يتعلق بحساب كميات الأعمال المدنية والانشائية والمساحة.