حاسب كميات يطلب العمل بمكتب هندسي او مكتب استشاري بدوام جزئي او من البيت

(طلب عمل)

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الأردن (عمان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
حاسب كميات وبخبرة ممتازة اطلب عمل بمكتب هندسي كحاسب كميات العمل بدوام جزئي او من البيت أو لحساب الكميات على المشروع لحساب كميات جميع ما يتعلق بالابنية والطرق من الحفريات ولغاية التشطيبات وكل ما يتعلق بحساب كميات الأعمال المدنية والانشائية والمساحة.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تيسير
التليفون: 0796483414

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العنوان: عمان- عمان
عمان -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/6/2021
رقم الإعلان: 2096411
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صورة الاعلان: مطلوب خادمة سورية للعمل في منزل بمادبا الاردن

مطلوب خادمة سورية للعمل في منزل بمادبا الاردن

(فرصة عمل)

مطلوب خادمة منزل سورية للعمل في بيت مستقل ورعاية المنزل براتب شهري العنوان مادبا الاردن.
العنوان:

مادبا - الأردن

200 دينار

26/5/2021
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