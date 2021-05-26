حاسب كميات يطلب العمل بمكتب هندسي او مكتب استشاري بدوام جزئي او من البيت

(طلب عمل)
|حاسب كميات وبخبرة ممتازة اطلب عمل بمكتب هندسي كحاسب كميات العمل بدوام جزئي او من البيت أو لحساب الكميات على المشروع لحساب كميات جميع ما يتعلق بالابنية والطرق من الحفريات ولغاية التشطيبات وكل ما يتعلق بحساب كميات الأعمال المدنية والانشائية والمساحة.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تيسير
|التليفون:
|0796483414
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|العنوان:
|عمان- عمان
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096411
200 دينار