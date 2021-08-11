(للبيع)
|حاجز G6000 من شركه CAME الايطاليه الحل الأمثل للاستخدام في المباني السكنية والمنشآت الصناعية بطول زراع يصل إلى 6،5 م مع وقت تشغيل من 4 الي 8 ثواني ومحرك تروس 24 فولت تيار مستمر مثالي لضمان مستويات الخدمة الشاقة بخزانة فولاذية مجلفنة . كما سبق وان تم اختياره من قبل معرض مرسيدس بنز على طريق القطاميه بالقاهره وقامت شركتنا بتركيبه بالفعل .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Manalzain
|التليفون:
|01118455507
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|29 مكرم عبيد مدينة نصر- مكرم عبيد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102351
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه