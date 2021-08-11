حاجز G6000 من شركه CAME الايطاليه الحل الأمثل للاستخدام في المباني السكنية والمنشآت الصناعية بطول زراع يصل إلى 6،5 م مع وقت تشغيل من 4 الي 8 ثواني ومحرك تروس 24 فولت تيار مستمر مثالي لضمان مستويات الخدمة الشاقة بخزانة فولاذية مجلفنة . كما سبق وان تم اختياره من قبل معرض مرسيدس بنز على طريق القطاميه بالقاهره وقامت شركتنا بتركيبه بالفعل .