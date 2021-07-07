حاجز مواقف سيارات مصد سيارات باركينج

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صورة الاعلان: حاجز مواقف سيارات مصد سيارات باركينج - في الرياض السعودية

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حاجز مواقف سيارات مصد سيارات باركينج جهاز مصد سيارات لحل ازمه المواقف في الشقق والبيوت وحتى الشركات مميزات الجهاز : - 2 ريموت تحكم افتح وغلق الجهاز - Dيعمل بعدد 4 بطاريات جافة مقاس بطاريات تدوم 6 شهور او اكثر - جهاز مقاوم للماء وحرارة الشمس - ضد السرقة - له انذار في حالة التلاعب فية **ضمان لمدة عامان** فروعنا : الرياض - جدة - الدمام - ابها - المدينة المنورة للتواصل او الاستفسار : 0550029406
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0550029406

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 575 ريال
تاريخ الإعلان: 14/7/2021
رقم الإعلان: 2100035
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السعر
تاريخ الإعلان
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أجهزة البصمة بالوجه - الأكسس كنترول

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7/7/2021
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21/6/2021
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10/6/2021
صورة الاعلان: تاغات الانذار المتنوعة لمنع سرقة الملابس - في الرياض السعودية

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9/6/2021
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Access Control ببصمة الوجه وقياس الحرارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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9/6/2021
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2/6/2021
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صورة الاعلان: أجهزة الحضور والإنصراف - الأكسس كنترول - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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25/5/2021
صورة الاعلان: احدث انواع كاميرات المراقبة المتنوعة - في الرياض السعودية

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17/5/2021
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17/5/2021
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- في الرياض السعودية

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10/5/2021
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(للبيع)

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العنوان:

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8/5/2021
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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

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20/4/2021
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