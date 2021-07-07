حاجز مواقف سيارات مصد سيارات باركينج جهاز مصد سيارات لحل ازمه المواقف في الشقق والبيوت وحتى الشركات مميزات الجهاز : - 2 ريموت تحكم افتح وغلق الجهاز - Dيعمل بعدد 4 بطاريات جافة مقاس بطاريات تدوم 6 شهور او اكثر - جهاز مقاوم للماء وحرارة الشمس - ضد السرقة - له انذار في حالة التلاعب فية **ضمان لمدة عامان** فروعنا : الرياض - جدة - الدمام - ابها - المدينة المنورة للتواصل او الاستفسار : 0550029406