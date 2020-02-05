جواكت اطفال بناتي بافضل سعر من old Navy من امريكا

(للبيع)
|اشتري اون لاين جواكت اطفال بناتي من old navy مبطن من الداخل وخامة تقيلة متوفر فوري مقاس سنتين من شركة USA Comes 2 U اللى بتوفرلك كل اللى محتاجه من لبس الاطفال من امريكا من ماركات عالمية زي old navy وغيرها ونشتريه ونوصله لحد باب بيتك بأفضل الاسعار ودفع عند الاستلام. السعر : 450 جنيه ابعتلنا على بيدج الفيسبوك USAComes2U او من خلال رقم التليفون: 01117710023 او من خلال الايميل: haananahmed22@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hanan
|التليفون:
|01117710023
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|العنوان:
|القاهره- النزهة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|450 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051662
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