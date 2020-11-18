جواجز افراد

(للبيع)
|عرض خاص على حواجز الافراد الومنيوم واستانلس حواجز متحركة على عجلات بأفضل الأسعار لدينا فروعنا (الرياض- جدة – القصيم – الخبر – خميس مشيط) ولنا فروع أيضا في البحرين للتواصل جوال او واتساب:0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo00
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072958
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
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3,200 ريال
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