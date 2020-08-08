جهز شنطة هدومك وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر

(للتقسيط)
|جهز شنطنك وتعالى استلم شاليه فورا فى جولدن بيتش 120م (2 غرفة +ريسبشن + مطبخ امريكى + 2 حمام ) واستمتع بكل خدماتك اللى بتحبها اكوا بارك وكافيهات ومطاعم وحمامات سباحة وخدمات غيرها كتير استلام فورى وبالتقسيط ع 5 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى جولدن بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|183,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064537
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