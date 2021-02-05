جهاز Fisher Gold bug الاول في كشف الذهب و المعادن

Fisher Gold Bug جهاز متخصص للذهب الخام والعملات القديمة يعمل بنظامين : النظام العام لجميع المعادن ونظام التمييز الخاص بالكشف عن الذهب فقط شاشة ال سي دي كبيرة وواضحة تساعد على معرفة تفاصيل الهدف مع الصوت المتمثل بوجود نغمتين مختلفتين للتمييز بين الاهداف يتميز بحساسية عالية خاصة للذهب الخام يكتشف لعمق يصل الى 1 متر كحد اقصى خفيف الوزن وسهل الاستعمال oشركة مملكة الأكتشاف للأجهزة العلمية oEmail:discoverykingdoom@gmail.com oهاتف / 0097137610551 oموبايل 1 / 00971567186811 owww.discoverykingdoom.