جهاز BR750 لستخراج المياه الجوفية

(للبيع)
|BR 750-Professional جهاز بعد النجاح الباهر الذي حققه الجيل الأول BR700pro المتخصص بكشف المياه الجوفية والابار الارتوازية من خلال دقة نتائج البحث وبنسبة تصل الى 100 % وتحديد أماكن تواجد المياه بدقة عالية , كان لابد ان تقوم الشركة المصنعة بي ار سيستم على تحديث وتطوير هذا الجهاز واستخلاص ثمرته وهو الجهاز الجديد BR750 بروفيشنال الذي نقدمه لكم الان فعبر السنين الماضية تمت تجربة الموديل السابق BR700 في العديد من الاماكن والاراضي من خلال شركات التنقيب عن المياه والمزارعين واصحاب الاراضي وقد حصل ال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|discovery
|التليفون:
|00971567186811
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|العنوان:
|العبن- الامارات
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080251
9,000 دينار
7,000 دينار
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200 دينار
1 درهم
20 دينار
10 دولار
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اتصل
20 دينار