جهاز يدوي كشف الجوالات والمعادن

(للبيع)
|جهاز كاشف الجولات والمعادن اليدوي جهاز كوري الصنع يعمل بكفاء ودقة عالية يمتاز الجهاز بنوعين من الانذارات الصوتي والهزاز دقة الحساسية عالية لكشف: المسدسات والسكاكين وقطع المعدنية والشفرات والمخدرات وغيرها خصم خاص على الكميات فروعنا بالمملكة العربية السعودية: (الرياض /جده /الخبر /القصيم /خميس مشيط) للتواصل جوال او واتس اب / 00966558868300 (كما لدينا فروع بالبحرين)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|العليا- Al Olaya
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|24/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077388
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