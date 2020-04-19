جهاز نمرة جى تى او 52 جديد بالكرتونة وارد المانيا كامل جهاز نمرة هايدلبرج جى تى او 52 جديد بالكرتونة لم يستخدم نهائيا وارد المانيا كامل التواصل : 01111305021 من داخل مصر برجاء اتصل علي 002/01111305021 تليفون واتس من خارج مصر برجاء الاتصال علي 004369911220055 تليفون. واتس ايمو. فايبر شركة الحسينى