جهاز نمرة جى تى او 52 جديد بالكرتونة وارد المانيا كامل

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز نمرة جى تى او 52 جديد بالكرتونة وارد المانيا كامل - في الجيزة مصر

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جهاز نمرة جى تى او 52 جديد بالكرتونة وارد المانيا كامل جهاز نمرة هايدلبرج جى تى او 52 جديد بالكرتونة لم يستخدم نهائيا وارد المانيا كامل التواصل : 01111305021 من داخل مصر برجاء اتصل علي 002/01111305021 تليفون واتس من خارج مصر برجاء الاتصال علي 004369911220055 تليفون. واتس ايمو. فايبر شركة الحسينى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الحسينى
التليفون: 201157306461

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العنوان: الهرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 يورو
تاريخ الإعلان: 19/4/2020
رقم الإعلان: 2058191
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العنوان:

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القسم: 

100 يورو

25/2/2020
صورة الاعلان: ماكينة طباعة هايدلبرج سبيد ماستر 52 4 لون Heidelberg SM 52 4 2011 - في الجيزة مصر

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(للبيع)

- في الجيزة مصر

ماكينة طباعة هايدلبرج سبيد ماستر 52 4 لون Heidelberg SM 52 4 2011 Heidelberg SM 52 4 2011 Age: 201.
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100 يورو

24/2/2020
صورة الاعلان: ماكينة طباعة هايدلبرج جى تى او 5 لون Heidelberg GTO 52 - 5 - في الجيزة مصر

ماكينة طباعة هايدلبرج جى تى او 5 لون Heidelberg GTO 52 - 5

(للبيع)

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ماكينة طباعة هايدلبرج جى تى او 5 لون Heidelberg GTO 52 - 5 Heidelberg GTO 52 - 5 Year 2008 23 mil.
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القسم: 

100 يورو

23/2/2020
صورة الاعلان: ماكينة طباعة هايدلبرج جى تى او 5 لون 2008Heidelberg GTO 52 - 5 - في الجيزة مصر

ماكينة طباعة هايدلبرج جى تى او 5 لون 2008Heidelberg GTO 52 - 5

(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

100 يورو

22/2/2020
صورة الاعلان: ماكينة طباعة هايدلبرج سبيد ماستر 4 لون فرخ Heidelberg SM 102-4 - في الجيزة مصر

ماكينة طباعة هايدلبرج سبيد ماستر 4 لون فرخ Heidelberg SM 102-4

(للبيع)

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ماكينة طباعة هايدلبرج سبيد ماستر 4 لون فرخ Heidelberg SM 102-4 Heidelberg SM 102-4 -Size 72x102, -.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

20/2/2020
صورة الاعلان: ماكينة طباعة هايدلبرج سبيد ماستر 4 لون فرخ Heidelberg SM 102-4 - في الجيزة مصر

ماكينة طباعة هايدلبرج سبيد ماستر 4 لون فرخ Heidelberg SM 102-4

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ماكينة طباعة هايدلبرج سبيد ماستر 4 لون فرخ Heidelberg SM 102-4 Heidelberg SM 102-4 -Size 72x102, -Y.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

19/2/2020
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صورة الاعلان: ماكينة طباعة هايدلبرج سبيد ماستر 102 خمسه لون - في الجيزة مصر

ماكينة طباعة هايدلبرج سبيد ماستر 102 خمسه لون

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ماكينة طباعة هايدلبرج سبيد ماستر 102 خمسه لون هايدلبرج سبيد ماستر 102 خمسه لون موديل 1993 - 1994 اوت.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

8/2/2020
صورة الاعلان: ماكينة طباعة هايدلبرج سى دى 4 لون Heidelberg CD102-4+L - في الجيزة مصر

ماكينة طباعة هايدلبرج سى دى 4 لون Heidelberg CD102-4+L

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ماكينة طباعة هايدلبرج سى دى 4 لون Heidelberg CD102-4+L Heidelberg CD102-4+L Year 2004 Preset Plus .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

6/2/2020
صورة الاعلان: ماكينة طباعة هايدلبرج سى دى 4 لون Heidelberg CD102-4+L - في الجيزة مصر

ماكينة طباعة هايدلبرج سى دى 4 لون Heidelberg CD102-4+L

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ماكينة طباعة هايدلبرج سى دى 4 لون Heidelberg CD102-4+L Heidelberg CD102-4+L Year 2004 Preset Plus 1.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

5/2/2020
صورة الاعلان: ماكينة طباعة هايدلبرج 2 لون سبيد ماستر Heidelberg SM 102 ZP - في الجيزة مصر

ماكينة طباعة هايدلبرج 2 لون سبيد ماستر Heidelberg SM 102 ZP

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ماكينة طباعة هايدلبرج 2 لون سبيد ماستر Heidelberg SM 102 ZP Heidelberg SM 102 ZP 2/0, 1/1 size 71×.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

4/2/2020
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هايدلبرج سوبراسيتر سى تى بى 105 اوتو لودر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

4/2/2020
صورة الاعلان: ماكينة طباعة هايدلبرج جى تى او 52 4 لون - في الجيزة مصر

ماكينة طباعة هايدلبرج جى تى او 52 4 لون

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ماكينة طباعة هايدلبرج جى تى او 52 4 لون Heidelberg GTOVP 52 +Version Heidelberg GTOVP 52 +Version .
العنوان:

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القسم: 

100 يورو

28/1/2020
صورة الاعلان: ماكينة طباعة هايدلبرج جى تى او 52 4 لون Heidelberg GTOVP 52 +Version - في الجيزة مصر

ماكينة طباعة هايدلبرج جى تى او 52 4 لون Heidelberg GTOVP 52 +Version

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ماكينة طباعة هايدلبرج جى تى او 52 4 لون Heidelberg GTOVP 52 +Version Heidelberg GTOVP 52 +Version .
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100 يورو

26/1/2020
صورة الاعلان: ماكينة طباعة الزنكات سي تي بي هايدلبرج سوبراسيتر نصف فرخ - في الجيزة مصر

ماكينة طباعة الزنكات سي تي بي هايدلبرج سوبراسيتر نصف فرخ

(للبيع)

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ماكينة طباعة الزنكات سي تي بي هايدلبرج سوبراسيتر نصف فرخ Heidelberg Suprasetter CTP سي تي بي هايدلب.
العنوان:

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القسم: 

100 يورو

24/1/2020
صورة الاعلان: ماكينة طباعة الزنكات سي تي بي هايدلبرج سوبراسيتر نصف فرخ - في الجيزة مصر

ماكينة طباعة الزنكات سي تي بي هايدلبرج سوبراسيتر نصف فرخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ماكينة طباعة الزنكات سي تي بي هايدلبرج سوبراسيتر نصف فرخ Heidelberg Suprasetter CTP سي تي بي هايدل.
العنوان:

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100 يورو

22/1/2020
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