(للبيع)
|جهاز نمرة جى تى او 52 جديد بالكرتونة وارد المانيا كامل جهاز نمرة هايدلبرج جى تى او 52 جديد بالكرتونة لم يستخدم نهائيا وارد المانيا كامل التواصل : 01111305021 من داخل مصر برجاء اتصل علي 002/01111305021 تليفون واتس من خارج مصر برجاء الاتصال علي 004369911220055 تليفون. واتس ايمو. فايبر شركة الحسينى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الحسينى
|التليفون:
|201157306461
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|العنوان:
|الهرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 يورو
|تاريخ الإعلان:
|19/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058191
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو