جهاز مواقف السيارات هذا الجهاز يركب امام الموقف حقك ويمنع اي شخص من الوقوف امامه. له ريموت لفتح وقفل الجهاز بمسافة 10 متر مميزات الجهاز:- - 2 ريموت تحكم لفتح وغلق الجهاز - يعمل بعدد 4 بطاريات البطاريه مقاس دي لمده فوق 8 اشهر وتغيرها ما ياخذ دقيقه - جهاز مقاوم للماء وحرارة الشمس ضد السرقه(مساميره داخليه ولا تقدر تفتحها الا بعد ما تفتح غطاء الجهاز بالمفتاح الخاص له) - له انذار في حالة التلاعب فيه - يتحمل لغاية وزن 3 طن **ضمان لمدة عامان** للتواصل والاستفسار : 0550029406