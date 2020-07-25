(للبيع)
|جهاز مناداة للمطاعم - اجهزة نداء للمطاعم افضل جهاز مناداة لاسلكي للمقاهي للمطاعم للمستشفيات للفنادق للنوادي للمدارس مراكز الخدمة او أي مكان يحتاج الأستدعاء حيث ان الجهاز يتيح للمطاعم والمستشفيات خدمة الاستدعاء أي استدعاء النادل من قبل العملاء الموجودون بالمطعم وذلك بالتكنولوجيا اللاسلكية الجديدة الحديثة كما أنه يتيح أيضاً إمكانية تنظيم الوقت للنادل لمعرفة نوع الخدمة المطلوبة ويستخدم في المستشفيات لإستدعاء المرضى او الممرضين . للتواصل 0595688150
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب التنمية
|التليفون:
|0595688150
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|العنوان:
|العليا- العليا
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|27/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063917
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1 ريال
150 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
4,400 ريال
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14,264 ريال
14,264 ريال