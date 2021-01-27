(للبيع)
|وصف الإعلان جهاز مناداة التمريض للمستشفيات من أجل خدمة أرقى ومن أجل راحة المرضى وتنظيم أكبر لطاقم التمريض يعتبر جهاز مناداة المستشقيات الحل الأمثل لكل ذلك طريقة عمل الجهاز : يقوم المريض بالضغط على ذر مثبت بجواره فتظهر فى نفس الوقت رقم الغرفه على جهاز خاص وكذلك على ساعة يد تحملها الممرضة كما تضيء اشاره ضوئية على باب غرفة المريض فيتم التوجه الى المريض ومعرفة طلبه للتواصل ت/ واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|الرياض- عفيف
العين السخنة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081848
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
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100 ريال
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