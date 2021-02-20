جهاز مناداة التمريض

(للبيع)
|ولإن الدقيقة بتفرق في حياة الانسان اخترنا أفضل منتج النداء الآلي، وهو نظام استدعاء الممرضات المكون من (شاشة اظهار الرقم / زر استدعاء التمريض /ساعة لاسلكية لاستقبال طلبات النداء / ضوء ممرات المناداة) الذي يقوم بالإبلاغ عن طلب مريض المساعدة وذلك عن طريق شد المفتاح الخاص بالاستدعاء من خلال تنبيه صوتي وضوئي عند مكان تواجد طاقم التمريض أو من خلال الساعة اليد اللاسلكية، واللمبة المتواجدة فوق الغرفة التي تعمل تنبيه ضوئي لمعرفة الغرفة وذلك يضمن سرعة الاستجابة لطلب المريض،وتقديم خدمة سريعة ومتميزة للمرضى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المنامة- المنامة
الوسطى - البحرين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085156
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل