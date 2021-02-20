جهاز مناداة التمريض

(للبيع)

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البحرين (الوسطى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ولإن الدقيقة بتفرق في حياة الانسان اخترنا أفضل منتج النداء الآلي، وهو نظام استدعاء الممرضات المكون من (شاشة اظهار الرقم / زر استدعاء التمريض /ساعة لاسلكية لاستقبال طلبات النداء / ضوء ممرات المناداة) الذي يقوم بالإبلاغ عن طلب مريض المساعدة وذلك عن طريق شد المفتاح الخاص بالاستدعاء من خلال تنبيه صوتي وضوئي عند مكان تواجد طاقم التمريض أو من خلال الساعة اليد اللاسلكية، واللمبة المتواجدة فوق الغرفة التي تعمل تنبيه ضوئي لمعرفة الغرفة وذلك يضمن سرعة الاستجابة لطلب المريض،وتقديم خدمة سريعة ومتميزة للمرضى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

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العنوان: المنامة- المنامة
الوسطى -

البحرين
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/2/2021
رقم الإعلان: 2085156
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