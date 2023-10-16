جهاز مقياس الالوان يستخدم على نطاق واسع في البلاستيك والإلكترونية والطلاء والحبر والمنسوجات والملابس والطباعة والصباغة والمواد الغذائية والطبية ومستحضرات التجميل والصناعات ومعاهد البحث العلمي والمدارس والمختبرات. •لا يقتصر الأمر على قياس العديد من فهارس الألوان بدقة في العديد من فراغات الألوان •سهل الاستخدام اجهزه قياس علميه,دالتكس ايجيبت,الوان,حبر,طلاء,غذاء