(For Sale)
|جهاز مقياس الالوان يستخدم على نطاق واسع في البلاستيك والإلكترونية والطلاء والحبر والمنسوجات والملابس والطباعة والصباغة والمواد الغذائية والطبية ومستحضرات التجميل والصناعات ومعاهد البحث العلمي والمدارس والمختبرات. •لا يقتصر الأمر على قياس العديد من فهارس الألوان بدقة في العديد من فراغات الألوان •سهل الاستخدام
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركه الجوهرى
|Telephone:
|01001160396
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|دائرى المعادى وان قطاميه برج0120- القاهره
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|100 Pound
|Posting Date:
|15/10/2023
|Ad Number:
|2246244
(For Sale)- in Cairo Egypt
Call
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
100 Pound
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
100 Pound
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
100 Pound
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري