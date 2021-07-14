جهاز مصد و حاجز مواقف السيارات

يوجد حاليا عرض خاص علي جهاز حاجز مواقف السيارات محتويات الجهاز * 2 ريموت للفتح و القفل *4بطاريات تدوم اكثر من 6 اشهر مميزات الجهاز - مصنع من الحديد القوي و وزنه 9 كج تقريبا+ مقاوم ضد المياه و حرار الشمس - الجهاز ضد السرقه و ايضا يحتوي علي انذار في حاله التلاعب به - قابل للتنقل في اي مكان اخر - سهوله التركيب (حفر مكان 3 مسامير في الارض و تركيب الجهاز عليها) فروعنا:(الرياض-جده-ابها-المدينه-الدمام) السعر 575 ريال شامل الضريبه والتركيب و التشغيل + ضمان لمده عامان للتواصل جوال و واتس 0550027541