جهاز مصد و حاجز مواقف السيارات

(للبيع)
|يوجد حاليا عرض خاص علي جهاز حاجز مواقف السيارات محتويات الجهاز * 2 ريموت للفتح و القفل *4بطاريات تدوم اكثر من 6 اشهر مميزات الجهاز - مصنع من الحديد القوي و وزنه 9 كج تقريبا+ مقاوم ضد المياه و حرار الشمس - الجهاز ضد السرقه و ايضا يحتوي علي انذار في حاله التلاعب به - قابل للتنقل في اي مكان اخر - سهوله التركيب (حفر مكان 3 مسامير في الارض و تركيب الجهاز عليها) فروعنا:(الرياض-جده-ابها-المدينه-الدمام) السعر 575 ريال شامل الضريبه والتركيب و التشغيل + ضمان لمده عامان للتواصل جوال و واتس 0550027541
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|sarah abdelrahman
|التليفون:
|0550027541
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- حي القربان
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|575 ريال
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100045
1 ريال
575 ريال
3,250 ريال
3,250 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
3,250 ريال
3,250 ريال
1 ريال
اتصل
اتصل
500 ريال