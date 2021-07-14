جهاز مصد و حاجز مواقف السيارات

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (المدينة المنورة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
يوجد حاليا عرض خاص علي جهاز حاجز مواقف السيارات محتويات الجهاز * 2 ريموت للفتح و القفل *4بطاريات تدوم اكثر من 6 اشهر مميزات الجهاز - مصنع من الحديد القوي و وزنه 9 كج تقريبا+ مقاوم ضد المياه و حرار الشمس - الجهاز ضد السرقه و ايضا يحتوي علي انذار في حاله التلاعب به - قابل للتنقل في اي مكان اخر - سهوله التركيب (حفر مكان 3 مسامير في الارض و تركيب الجهاز عليها) فروعنا:(الرياض-جده-ابها-المدينه-الدمام) السعر 575 ريال شامل الضريبه والتركيب و التشغيل + ضمان لمده عامان للتواصل جوال و واتس 0550027541
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: sarah abdelrahman
التليفون: 0550027541

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - حي القربان
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 575 ريال
تاريخ الإعلان: 14/7/2021
رقم الإعلان: 2100045
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الأفراد

بوابات دخول وخروج الأفراد

(للبيع)

تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

14/7/2021
صورة الاعلان: حاجز مواقف سيارات مصد سيارات باركينج

حاجز مواقف سيارات مصد سيارات باركينج

(للبيع)

حاجز مواقف سيارات مصد سيارات باركينج جهاز مصد سيارات لحل ازمه المواقف في الشقق والبيوت وحتى الشركات.
العنوان:

الرياض - السعودية

575 ريال

14/7/2021
صورة الاعلان: كاشير مطاعم ومحلات تجارية

كاشير مطاعم ومحلات تجارية

(للبيع)

*عرض خاص و لفترة محدودة* كاشير كامل للمطاعم ومحلات تجارية شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة ال.

3,250 ريال

14/7/2021
صورة الاعلان: كاشير المطاعم والكوفى شوب

كاشير المطاعم والكوفى شوب

(للبيع)

عرض كاشير وسيستم كامل للمطاعم والكوفى شوب والعصائر العرض شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة الم.

3,250 ريال

14/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب #محاسب_عام و#أخصائي_تسويق لكبرى الشركات التجارية بالسعودية

مطلوب #محاسب_عام و#أخصائي_تسويق لكبرى الشركات التجارية بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بكبرى الشركات ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب #صيادلة للعمل بكبرى الصيدليات بالسعودية

مطلوب #صيادلة للعمل بكبرى الصيدليات بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالى للعمل بكبرى الصيدليات بال.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

14/7/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: #مندوبين_مبيعات خبرة فى مجال المواد الغذائية للسعودية

#مندوبين_مبيعات خبرة فى مجال المواد الغذائية للسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالى للعمل بكبرى الشركات فى مج.
القسم: 

اتصل

14/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب #أخصائي_تسويق لكبرى الشركات التجارية بالسعودية

مطلوب #أخصائي_تسويق لكبرى الشركات التجارية بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بكبرى الشركات ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

14/7/2021
صورة الاعلان: مهندس أجهزة طبية ابحث عن عمل

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: كاشير مطاعم وكوفي شوب

كاشير مطاعم وكوفي شوب

(للبيع)

*عرض خاص و لفترة محدودة* كاشير كامل للمطاعم والكوفي شوب شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة الم.
العنوان:

الجيزة - السعودية

3,250 ريال

13/7/2021
صورة الاعلان: كاشير مطاعم وكوفي شوب

كاشير مطاعم وكوفي شوب

(للبيع)

*عرض خاص و لفترة محدودة* كاشير كامل للمطاعم والكوفي شوب شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة الم.
القسم: 

3,250 ريال

13/7/2021
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن الألكترونية

بوابات كشف المعادن الألكترونية

(للبيع)

بوابات كشف المعادن بوابات كشف المعادن لزيادة الامان وتفتيش الاشخاص التي تناسب الهيئات والاجهزة الحك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

13/7/2021
صورة الاعلان: اجهزة ومستلزمات للمطاعم والمتاجر

اجهزة ومستلزمات للمطاعم والمتاجر

(للبيع)

اجهزة ومستلزمات مطاعم تتوفر لدينا نحن مؤسسة رحاب التنمية للانظمة الامنية كل ما تحتاجة من اجهزة ومست.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: كاميرا ومرايا تفتيش اسفل السيارة المتطورة

كاميرا ومرايا تفتيش اسفل السيارة المتطورة

(للبيع)

مرايا للكشف أسفل السيارة، مزودة بعجل لسهولة الحركة مع وسيلة اضاءة مراة مقعرة مجهزة للتفتيش اسفل الس.

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: نطيطات زحاليق مائيه العاب هوائيه

نطيطات زحاليق مائيه العاب هوائيه

(للإيجار)

نسعد دائمآ بزيارتكم !!! نقدم خدماتنا !!! ونشارككم افراحكم !!! إن كنت تبحث عن التسلية الآمنة ، فأنت ف.
العنوان:

مكة - السعودية

500 ريال

13/7/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager