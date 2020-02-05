جهاز لتتبع ومراقبة المركبات اعلي تقنيه لاجهزه

الموصفات: -جهاز مراقبة وتتبع بكامرتين امامبه للطريق وخليفه للسائق. -عدسة خارجيةالوان وعدسةداخليةابيض واسود فقط – يدعم مدخل ذاكره للتسجيل ومدخل شريحة بيانات غير مدمجة –إمكانية التخاطب مع السائق أو الركاب وسماع أصواتهم -إمكانية تسجيل مقاطع فديو من السياره. –تحتوي على نظام GPS لمعرفة مواقع السيارات ومراجعة المشاوير والرحلات السابقه -يدعم التطبيق على الجوال الايفون والاندرويد وموقع رسمي **السعرخيالي** **ضمان عامان ضد عيوب الصناعه لمعرفه مميزات و مواصفات اكثر تواصل معنا جوال او واتس اب : 535301363