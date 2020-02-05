جهاز لتتبع ومراقبة المركبات اعلي تقنيه لاجهزه

(للبيع)

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السعودية (مكة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
الموصفات: -جهاز مراقبة وتتبع بكامرتين امامبه للطريق وخليفه للسائق. -عدسة خارجيةالوان وعدسةداخليةابيض واسود فقط – يدعم مدخل ذاكره للتسجيل ومدخل شريحة بيانات غير مدمجة –إمكانية التخاطب مع السائق أو الركاب وسماع أصواتهم -إمكانية تسجيل مقاطع فديو من السياره. –تحتوي على نظام GPS لمعرفة مواقع السيارات ومراجعة المشاوير والرحلات السابقه -يدعم التطبيق على الجوال الايفون والاندرويد وموقع رسمي **السعرخيالي** **ضمان عامان ضد عيوب الصناعه لمعرفه مميزات و مواصفات اكثر تواصل معنا جوال او واتس اب : 535301363
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ahmed- موسسه طيف الألماس
التليفون: 0535301363

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العنوان: جده- جده
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/2/2020
رقم الإعلان: 2054215
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صورة الاعلان: بوابات جراجات الالكترونيه - في مكة السعودية

بوابات جراجات الالكترونيه

(للبيع)

- في مكة السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات لتوفير الامان الكامل بوابات الكترونيه شاملة ذراع 3متر ومتوفر بوابات حتى 6.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

5/2/2020
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