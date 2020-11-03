جهاز كمبيوتر لينوفو

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز كمبيوتر لينوفو - في الإسكندرية مصر

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جهاز كمبيوتر لينوفو شامل الشاشة 22 بوصة بمواصفات وجودة عالية وبسعر مناسب جدا فقط من انفولينك جهاز lenovo V530 بروسيسور core i5 الجيل التاسع، رامات 8 جيجا، هارد 1 تيرا، ويندوز 10 بسعر خارج المنافسة اطلبه دلوقتي واسأل على عروضنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: انفولينك لحلول تكنولوجيا المعلومات
التليفون: 1220400220

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 11 ابن رباح-الحضرة البحرية- الابراهيميه
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 8,800 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/1/2021
رقم الإعلان: 2081844
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: mas egypt

mas egypt

(للبيع)

قوي عرض للتشطيب في مصر💥 (سعر المتر 1100جنيه) ⭐مع ماس ايجيبت ⭐ -اقل سعر للت.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

28/1/2021
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجاراليوم ي والشهري بموقع متميز بمدينة نصر

شقه مفروشه للايجاراليوم ي والشهري بموقع متميز بمدينة نصر

(للإيجار)

فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدينه نصر بجوار أول عباس العق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

400 جنيه

28/1/2021
صورة الاعلان: يخت فالنتين

يخت فالنتين

(للإيجار)

يخت للحفلات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: يخوت للافراح

يخوت للافراح

(للإيجار)

يخوت للافراح والحفلات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: فراشه للمناسبات

فراشه للمناسبات

(للإيجار)

فراشه للحفلات والافراح وكل المناسبات.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

اتصل

28/1/2021
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صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مدارس الانترناشيونال بالسعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى مدارس الانترناشيونال بالسعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مدارس الانترناشيونال بالسعوديه ( الرياض ) : رئيس قسم رياضيات . مدرسه رياضيات . مشرفه ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: خدمة رعاية المسنين و الاطفال

خدمة رعاية المسنين و الاطفال

(فرص)

الوفاء للخدمات بنوفرلك كل الي تحتاجيه تعبتي من شغل البيت طبعا تعبتي من تربية الاولاد و تعبتي من رعاي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

28/1/2021
صورة الاعلان: نوفر المربية,الشغ الة,راعية المسنين لكافة المحافظات

نوفر المربية,الشغ الة,راعية المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

نوفر المربية,الشغالة,راعية المسنين لكافة المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات ر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

28/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات العطور والعود فى السعوديه ( الرياض ) : * محاسب بالشروط الاتيه : دفعه 2018 – 201.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات العطور والعود فى السعوديه ( الرياض ) : *منسق هدايا بالشروط الأتيه : السن لايزيد ع.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات اللوجيستيك والخرسانه بالسعوديه ( الدمام ) : بائع قطع غيار سيارات بالشروط الأتيه : .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: مزارع للبيع

مزارع للبيع

(للبيع)

مزرعة خيول للبيع على مساحة (نصف فدان ) داخل كمبوند الهاشمية كامل الخدمات . مسجله شهر عقارى على طريق .
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: جليسة مسنين_مربية_ شغالة نوفرها لكافة المحافظات

جليسة مسنين_مربية_ شغالة نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

جليسة مسنين_مربية_شغالة نوفرها لكافة المحافظات01126700074 نوفر احسن وامهر العماله المنزليه وبمختلف ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

28/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مصانع الزجاج فى السعوديه (الحائل ) :

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج فى السعوديه (الحائل ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج فى السعوديه (الحائل ) : فنى زجاج خبرة فى القص وتشغيل المكن بورش او مصانع زج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/1/2021
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