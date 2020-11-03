(للبيع)
|جهاز كمبيوتر لينوفو شامل الشاشة 22 بوصة بمواصفات وجودة عالية وبسعر مناسب جدا فقط من انفولينك جهاز lenovo V530 بروسيسور core i5 الجيل التاسع، رامات 8 جيجا، هارد 1 تيرا، ويندوز 10 بسعر خارج المنافسة اطلبه دلوقتي واسأل على عروضنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|انفولينك لحلول تكنولوجيا المعلومات
|التليفون:
|1220400220
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|العنوان:
|11 ابن رباح-الحضرة البحرية- الابراهيميه
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8,800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081844
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