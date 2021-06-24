جهاز كشف المياه الجوفية بي ار 750 يرو

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
بي ار 750 برو جهاز كشف المياه الجوفية و الابار الارتوازية بي ار 750 بروفيشنال ، بعد النجاح الباهر الذي حققه الجيل الأول BR 700 Pro المتخصص بكشف المياه الجوفية والابار الارتوازية كان لابد ان تقوم الشركة المصنعة بتحديث وتطوير هذا الجهاز واستخلاص ثمرته وهو الجهاز الجديد BR 750 بروفيشنال الذي يصل لاعماق أكبر تصل الى 1000 متر موبايل : 00971503223835 موبايل : 00971503223826 هاتف : 0097126395200 للمزيد من التفاصيل . زورو موقعنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: برايزوم للتكنولوجيا
التليفون: 00971503223826

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الخالدية
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/6/2021
رقم الإعلان: 2097837
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | روضة أبوظبي

للبيع.أرض سكنية | روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية | روضة أبوظبي أرض سكنية رائعة مساحة الأرض : 25,005 قدم مربع مساحة البناء : 112,978.
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24/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | روضة أبوظبي

للبيع.أرض سكنية | روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية | روضة أبوظبي أرض سكنية رائعة مساحة الأرض : 25,005 قدم مربع مساحة البناء : 112,978.
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24/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية | 13 طابق | 80 شقة | النادي السياحي أبوظبي

للبيع.بناية | 13 طابق | 80 شقة | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية | 13 طابق | 80 شقة | النادي السياحي أبوظبي بناية على زاويتين و 3 شوارع تتكون : الطابق ا.
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24/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية | 13 طابق | 80 شقة | النادي السياحي أبوظبي

للبيع.بناية | 13 طابق | 80 شقة | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية | 13 طابق | 80 شقة | النادي السياحي أبوظبي بناية على زاويتين و 3 شوارع تتكون : الطابق ا.
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24/6/2021
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للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | شارع النجدة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | شارع النجدة أبوظبي البرج مكون من : باسمينت - طابق أرضي - 5 طوابق ميز.
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24/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | شارع النجدة أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | شارع النجدة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | شارع النجدة أبوظبي البرج مكون من : باسمينت - طابق أرضي - 5 طوابق ميز.
القسم: 

اتصل

24/6/2021
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صورة الاعلان: للبيع.مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من : الطابق الأ.
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اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من : الطابق الأ.
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24/6/2021
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للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | روضة أبوظبي مساحة الأرض : 18,500 قدم مربع مساحة بناء الأرض : 118,000.
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24/6/2021
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للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | روضة أبوظبي مساحة الأرض : 18,500 قدم مربع مساحة بناء الأرض : 118,000.
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للبيع.فيلا | 5 غرفة ماستر | المشرف أبوظبي فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : مجلس الرجال - مجلس نسائي .
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