جهاز كشف المياه الجوفية بي ار 750 يرو

بي ار 750 برو جهاز كشف المياه الجوفية و الابار الارتوازية بي ار 750 بروفيشنال ، بعد النجاح الباهر الذي حققه الجيل الأول BR 700 Pro المتخصص بكشف المياه الجوفية والابار الارتوازية كان لابد ان تقوم الشركة المصنعة بتحديث وتطوير هذا الجهاز واستخلاص ثمرته وهو الجهاز الجديد BR 750 بروفيشنال الذي يصل لاعماق أكبر تصل الى 1000 متر موبايل : 00971503223835 موبايل : 00971503223826 هاتف : 0097126395200 للمزيد من التفاصيل . زورو موقعنا