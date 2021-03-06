جهاز كشف المعادن اليدوي

(للبيع)
|جهاز كاشف الجولات والمعادن اليدويDZSC-3003B1 يعمل بكفاء ودقة عالية يمتاز الجهاز بنوعين من الانذارات الصوتي والهزاز دقة الحساسية عالية لكشف: المسدسات والسكاكين وقطع المعدنية والشفرات والمخدرات وغيرها اين يباع جهاز كاشف الجوال. جهاز كشف الجوالات جده. جهاز كشف الجوالات للبيع. كيف يعمل جهاز كشف الجوالات. برنامج كاشف اجهزة الجوال. جهاز كاشف الجوالات المغلقه. كاشف الجوالات المغلقه والمفتوحه. طريقة اخفاء الجوال عن جهاز الكشف. جهاز تفتيش الجوالات. خصم خاص على الكميات للتواصل واتساب 0558868300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|المنامة- المنامة
الوسطى - البحرين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|8/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086467
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