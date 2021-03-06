جهاز كشف المعادن اليدوي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

البحرين (الوسطى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
جهاز كاشف الجولات والمعادن اليدويDZSC-3003B1 يعمل بكفاء ودقة عالية يمتاز الجهاز بنوعين من الانذارات الصوتي والهزاز دقة الحساسية عالية لكشف: المسدسات والسكاكين وقطع المعدنية والشفرات والمخدرات وغيرها اين يباع جهاز كاشف الجوال. جهاز كشف الجوالات جده. جهاز كشف الجوالات للبيع. كيف يعمل جهاز كشف الجوالات. برنامج كاشف اجهزة الجوال. جهاز كاشف الجوالات المغلقه. كاشف الجوالات المغلقه والمفتوحه. طريقة اخفاء الجوال عن جهاز الكشف. جهاز تفتيش الجوالات. خصم خاص على الكميات للتواصل واتساب 0558868300
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المنامة- المنامة
الوسطى -

البحرين
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/3/2021
رقم الإعلان: 2086467
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاشات إعلانية تفاعلية - في الوسطى البحرين

شاشات إعلانية تفاعلية

(للبيع)

- في الوسطى البحرين

هل تحتاج شاشات اعلانية متعددة الاستخدام الآن ولفترة محدودة عرض خاص على جميع شاشات الإعلانية التفاعلي.
العنوان:

الوسطى - البحرين

اتصل

6/3/2021
صورة الاعلان: تاغات الانذار لمنع السرقة - في الوسطى البحرين

تاغات الانذار لمنع السرقة

(للبيع)

- في الوسطى البحرين

متوفر لدينا أهم وأحدث الوسائل لمنع السرقات العديد من السلع والمنتجات لدينا العديد من أنواع التاجان و.
العنوان:

الوسطى - البحرين

اتصل

1/3/2021
صورة الاعلان: مستلزمات مطاعم وكافيهات - في الوسطى البحرين

مستلزمات مطاعم وكافيهات

(للبيع)

- في الوسطى البحرين

إذا كنت تفكر في تأسيس مطعم أو كافيه وتحتاج بعض المستلزمات🛒 نوفر لك بعض مستلزمات المطاعم والك.
العنوان:

الوسطى - البحرين

اتصل

28/2/2021
صورة الاعلان: جهاز مناداة التمريض - في الوسطى البحرين

جهاز مناداة التمريض

(للبيع)

- في الوسطى البحرين

ولإن الدقيقة بتفرق في حياة الانسان اخترنا أفضل منتج النداء الآلي، وهو نظام استدعاء الممرضات المكون م.
العنوان:

الوسطى - البحرين

اتصل

25/2/2021
صورة الاعلان: كاميرات كشف أسفل السيارة - في الوسطى البحرين

كاميرات كشف أسفل السيارة

(للبيع)

- في الوسطى البحرين

يمكنك الان بسرعة وبدقة عالية تحديد الممنوعات المخفية في السيارات من خلال آلة تصوير ذكيه لإعطاء صوره .
العنوان:

الوسطى - البحرين

اتصل

20/2/2021
صورة الاعلان: اكسز كنترولDZTH-002 - في الوسطى البحرين

اكسز كنترولDZTH-002

(للبيع)

- في الوسطى البحرين

احمي نفسك الآن اجهزة الحضور والانصراف ببصمة الوجه جهاز قياس درجة حرارة الأفراد عن بعد مع اكسيس كنترو.
العنوان:

الوسطى - البحرين

اتصل

13/2/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: جهاز قياس درجة حرارة الأفراد عن بعد (DZTH-001) - في الوسطى البحرين

جهاز قياس درجة حرارة الأفراد عن بعد (DZTH-001)

(للبيع)

- في الوسطى البحرين

جهاز قياس درجة الحرارة (model K3) أكثر دقة وأمان يقوم بقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء infra-r.
العنوان:

الوسطى - البحرين

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة صفوف الانتظار - في الوسطى البحرين

اجهزة صفوف الانتظار

(للبيع)

- في الوسطى البحرين

هل سأمت من الانتظار في الطابور لإنجاز معاملاتك المتعددة والتي تتطلب أخذ الكثير من الوقت الذى يضيع هد.
العنوان:

الوسطى - البحرين

اتصل

23/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager