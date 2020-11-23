جهاز كشف المعادن اليدوي

جهاز كاشف الجولات والمعادن اليدوي جهاز كوري الصنع يعمل بكفاء ودقة عاليه ايمتاز الجهاز بنوعين من االانذارات الصوتي و الهزاز دقة الحساسية عاليه لكشف: المسدسات و السكاكين و قطع المعدنية و الشفرات و المخدرات و غيرها خصم خاص على الكميات فروعنا بالمملكة العربيه السعوديه: (الرياض /جده /الخبر /القصيم /خميس مشيط) للتواصل جوال او واتس اب / 00966558868300 (كما لدينا فروع بالبحرين)