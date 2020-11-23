جهاز كشف المعادن اليدوي

(للبيع)
|جهاز كاشف الجولات والمعادن اليدوي جهاز كوري الصنع يعمل بكفاء ودقة عاليه ايمتاز الجهاز بنوعين من االانذارات الصوتي و الهزاز دقة الحساسية عاليه لكشف: المسدسات و السكاكين و قطع المعدنية و الشفرات و المخدرات و غيرها خصم خاص على الكميات فروعنا بالمملكة العربيه السعوديه: (الرياض /جده /الخبر /القصيم /خميس مشيط) للتواصل جوال او واتس اب / 00966558868300 (كما لدينا فروع بالبحرين)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|العليا- Al Olaya
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|24/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073796
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1 ريال
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550 ريال
1,300 ريال
2,900 ريال
550 ريال