جهاز كشف الحقائب والامتعة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز كشف الحقائب والامتعة - في الرياض السعودية

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نتميز بتقديم مجموعة متنوعة من انواع كواشف الحقائب بأسعار تنافسية وعروض خاصة على الكميات واصحاب المشاريع (قسم خاص للتركيب والصيانة) فروعنا في المملكة العربية السعودية "الرياض، جدة، الخبر، القصيم، خميس مشيط" بالإضافة الى فروعنا في البحرين للاتصال او واتساب: 00966558868300
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- Al Olaya
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/1/2021
رقم الإعلان: 2078423
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز الاكس راى لتفتيش الحقائب - في الرياض السعودية

جهاز الاكس راى لتفتيش الحقائب

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز كشف الحقائب الاكس راي: عرض خاص وبسعر مناسب على أجهزة كشف الحقائب، حيث تستعمل في كل الأماكن وال.
العنوان:

الرياض - السعودية

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30/12/2020
صورة الاعلان: مصدات امنية للسيارات متعددة الانواع - في الرياض السعودية

مصدات امنية للسيارات متعددة الانواع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب المصدات الأمنية والحواجز الشوكية والمصدات الهيدروكلية وتتميز أنها عمل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/12/2020
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن المتطورة - في الرياض السعودية

بوابات كشف المعادن المتطورة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تتميز البوابات لانها بسعر مناسب وتعمل على كشف المعادن التي كما معروف أهميتها تزيد من الأمان وتحد م.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/12/2020
صورة الاعلان: صفوف انتظار متنوعة الاشكال - في الرياض السعودية

صفوف انتظار متنوعة الاشكال

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لتعامل اكثر سهولة ويسر مع عملائك عرض خاص وبسعر مناسب أجهزة ترتيب صفوف الانتظار، حيث يساعد على النظا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/12/2020
صورة الاعلان: بوابات التعقيم الذاتي - في الرياض السعودية

بوابات التعقيم الذاتي

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات التعقيم الذاتي المتطورة المزودة بأحدث التقنيات وتعمل على تعقيم الاشخاص بالرذاذ المطهر ومزودة .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: ميزان باركود ديجيتال - في الرياض السعودية

ميزان باركود ديجيتال

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ميزان باركود الكتروني بأسعار تنافسيه يتميز بطابعة حرارية ويزن حتى 30كجم واقل وزن 5جرام يصلح كافة ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/12/2020
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صورة الاعلان: بوابات الانظمة الامنيه - في الرياض السعودية

بوابات الانظمة الامنيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

أكثر من مجرد امان بوابات الامنية للكشف عن المعادن والأسلحة مجهزة بتكنولوجيا تحديد دقيقه جدا وحساسيه .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: بوابات مرور الأفراد - في الرياض السعودية

بوابات مرور الأفراد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نتميز بتقديم مجموعه متنوعه من البوابات الالكترونيه للتحكم في مرور الافراد والموظفين الغير مصرح لهم ي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/12/2020
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات البراير للسيارات وهذه البوابات تعمل بعدة انظمة : اما بالكارت المغناطيسي /او الرقم السرى /او ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني - في الرياض السعودية

ميزان باركود الكتروني

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ميزان باركود الكتروني بأسعار تنافسيه يتميز بطابعة حراريه هاديه وسريعه و يزن حتى 30كجم واقل وزن 5جرام.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: بضائع بالجمله للسيارات مصد المواقف الشهير - في الرياض السعودية

بضائع بالجمله للسيارات مصد المواقف الشهير

(للبيع)

- في الرياض السعودية

هذا الجهاز يركب امام الموقف حقك ويمنع اي شخص من الوقوف امامه. له ريموت للفتح والقفل على مسافة 10 متر.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

6/10/2020
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