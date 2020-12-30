جهاز كشف الحقائب والامتعة

(للبيع)
|نتميز بتقديم مجموعة متنوعة من انواع كواشف الحقائب بأسعار تنافسية وعروض خاصة على الكميات واصحاب المشاريع (قسم خاص للتركيب والصيانة) فروعنا في المملكة العربية السعودية "الرياض، جدة، الخبر، القصيم، خميس مشيط" بالإضافة الى فروعنا في البحرين للاتصال او واتساب: 00966558868300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|العليا- Al Olaya
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078423
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1 ريال